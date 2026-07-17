Afrique: Vacances éducatives 2026 - La Fondation Children of Africa offre un séjour de 21 jours en France à 14 des meilleurs élèves

À l'occasion de la 10e édition du programme « Les meilleurs élèves parmi les meilleurs » de la Fondation Children of Africa, 14 élèves ivoiriens s'envolent pour un séjour éducatif de 21 jours à Cap-d'Ail, en France. Cette initiative de Mme Dominique Ouattara, présidente de ladite fondation, vise à promouvoir le mérite scolaire et l'ouverture internationale des jeunes.

Le jeudi 16 juillet 2026, la directrice de la Fondation, Nadine Sangaré, a, au nom de la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, reçu les bénéficiaires à Abidjan-Cocody. Elle a indiqué que ce programme traduit l'engagement de la Première dame en faveur de l'excellence et de la promotion de la jeunesse.

Pour cette édition, sept filles et sept garçons, âgés de 15 à 16 ans, ont été sélectionnés pour vivre une expérience éducative et culturelle de 21 jours en France.

Heureuse pour ces enfants, la Première dame a adressé, sur sa page officielle, ses sincères remerciements au Dr Alain Nys, président de l'association « Cité Club Universitaire », ainsi qu'à son épouse, pour leur engagement constant à ses côtés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également remercié Philippe Collin, consul général de France en Côte d'Ivoire, les parents d'élèves, les équipes éducatives, l'ensemble des partenaires, ainsi que les équipes de la Fondation Children of Africa, qui contribuent au succès de cette belle initiative.

« À nos jeunes ambassadeurs, je souhaite un excellent séjour en France, riche en découvertes, en apprentissages et en rencontres », a-t-elle écrit sur sa page officielle.