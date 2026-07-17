Cote d'Ivoire: Job 2026/Jean Jacques Konadjé aux bacheliers - « L'obtention du baccalauréat est un nouveau départ pour amorcer une étape encore plus décisive »

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise les 16, 17 et 18 juillet 2026, la 9e édition des Journées de l'orientation du bachelier (Job) sur le thème : « Orientation dans les sciences et technologies, un levier stratégique pour le développement national ».

Ces journées qui se déroulent à Abidjan, Bouaké et Korhogo, visent à mieux informer les nouveaux bacheliers sur l'enseignement supérieur afin qu'ils puissent faire un choix éclairé et surtout en adéquation avec la fonction qu'ils aspirent exercer plus tard.

Le conseiller spécial, Jean Jacques Konadjé, représentant le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de l'événement, a félicité les nouveaux bacheliers pour leur succès. « L'obtention du baccalauréat qui marque la fin du cycle secondaire, n'est pas la fin de vos études, bien au contraire, c'est un nouveau départ pour amorcer une étape encore plus décisive pour votre vie. Je vous invite à faire les choix selon vos compétences, vos aptitudes », a-t-il conseillé.

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Selon lui, le choix qu'ils opéreront impactera leur formation et cela déterminera également leur place dans la société. « Vous êtes à un carrefour où vous devez prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Savoir s'orienter, c'est aligner vos passions, vos talents et les besoins du moment. C'est comprendre que chaque filière qu'elle soit littéraire, scientifique, technique ou professionnelle, est une porte ouverte vers un avenir utile et épanouissant », a-t-il insisté.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, a indiqué que le véritable enjeu n'est plus uniquement de permettre à un jeune d'entrer à l'université, il faut plutôt lui donner les moyens d'y construire les compétences qui feront de lui un acteur de développement national. « Notre système d'enseignement supérieur est confronté à une double exigence.

Accueillir un nombre toujours important de bacheliers tout en garantissant une formation de qualité en adéquation avec les besoins de notre économie », a souligné Prof. Adama Diawara, précisant que les universités et les grandes écoles ne doivent plus se contenter de former mais de mieux former.

« Nous devons préparer une jeunesse capable de s'adapter aux mutations technologiques, de créer de la valeur ajoutée, d'innover et d'entreprendre dans un monde en constante évolution. Voilà tout le sens des Journées de l'orientation du bachelier », explique le ministre précisant que ces journées constituent un acte majeur de politique publique.

« Une orientation réussie favorise la réussite académique, améliore l'employabilité et réduit les abandons. Elle renforce en outre, l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail et permet à notre pays de disposer des compétences dont il aura besoin pour soutenir sa croissance.

C'est cette conviction qui guide l'action du gouvernement », a insisté le ministre, déclarant qu'aucun pays ne peut espérer demeurer compétitif sans investir durablement dans les sciences, les technologies, la recherche et l'innovation. « La Côte d'Ivoire a fait ce choix non par effet de mode, mais parce qu'il s'agit désormais d'une exigence stratégique. Former surtout une jeunesse capable de créer plutôt que de reproduire, d'innover plutôt que d'imiter, d'entreprendre plutôt d'attendre », dit-il.

La responsabilité de son département ministériel dit-il, est d'offrir à chaque bachelier qui en fait la demande, une place dans l'enseignement supérieur mais surtout une véritable perspective d'avenir. « Chers nouveaux bacheliers, les diplômes ne constituent plus une fin en soi. Ce qui fera votre valeur demain, c'est votre capacité à résoudre des problèmes, à travailler en équipe, à apprendre continuellement, à innover et à créer de la richesse. C'est pourquoi je vous invite à regarder les filières scientifiques et technologiques avec ambition », a conseillé le Prof Adama Diawara, invitant les bacheliers à faire eux-mêmes le choix de leur filière.

Le directeur de l'enseignement supérieur, Prof. Abou Fofana, par ailleurs président du comité d'organisation, a indiqué que l'orientation participe à la construction des compétences ont la nation aura besoin pour poursuivre sa transformation économique, sociale, scientifique et technologique.

« Les nouveaux bacheliers auront l'occasion durant ces trois jours, de découvrir l'ensemble des offres de formation que proposent les universités publiques, les établissements privés d'enseignement supérieur et les grandes écoles. Ils pourront échanger directement avec les responsables des établissements, les enseignants-chercheurs, les inspecteurs d'orientation ainsi qu'avec les représentants du secteur productif », dit-il.