Cote d'Ivoire: 35 ans de l'AJBVA - Les femmes de Botro village célébrées à Yopougon

L'Amicale des jeunes de Botro-Village à Abidjan et banlieue (Ajbva) a honoré ses femmes, le 11 juillet 2026 à Yopougon, à travers une réunion spéciale organisée à l'occasion de la Fête des mères.

Placée sous le signe de la reconnaissance et de la fraternité, cette rencontre est intervenue après le report de cette célébration en raison de circonstances malheureuses ayant touché certains membres de l'association.

Créée il y a 35 ans, l'Ajbva continue de jouer un rôle majeur dans le maintien des liens entre les fils et filles de Botro vivant à Abidjan et dans les communes environnantes.

Pour son président, par ailleurs 4e adjoint au maire de Botro, N'Dri Magès, cette activité était l'occasion de rendre hommage à celles qui contribuent à la solidité de l'organisation.

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Il a rappelé que la vision de l'amicale repose sur trois valeurs essentielles : l'entraide, la solidarité et le développement du village de Botro. Cette philosophie a permis à l'association de s'impliquer dans plusieurs actions de développement au profit du village, notamment à travers des projets sociocommunautaires.

Toutefois, l'accompagnement des femmes demeure un défi. Selon le président de l'Ajbva, beaucoup d'entre elles exercent de petites activités commerciales et manquent de moyens pour développer leurs initiatives.

Face à cette situation, l'association ambitionne de mieux structurer les femmes autour de projets communs afin de faciliter leur accès aux financements. Responsable des femmes dévouées de l'Ajbva, Solange Affoué N'Guessan a, quant à elle, décrit l'amicale comme une véritable famille. « L'Ajbva, c'est une famille. Quand tu viens aux réunions, tu as l'impression de te retrouver au village », a-t-elle témoigné.

Elle a invité les femmes originaires de Botro vivant à Abidjan et ne connaissant pas encore l'association à rejoindre cette communauté fondée sur la fraternité et l'entraide.

Le secrétaire général de l'association, Bly Fidèle Kouassi, a mis en avant les actions sociales menées par l'amicale, notamment l'assistance apportée aux membres lors d'événements heureux ou malheureux, ainsi que les projets de développement en cours à Botro, dont la construction d'un foyer.

À travers cette célébration dédiée aux mères, l'Ajbva a réaffirmé son attachement aux valeurs qui fondent son existence depuis 35 ans. Il s'agit d'un hommage rendu aux femmes, considérées comme des piliers de l'association, ainsi que d'un appel à renforcer davantage l'unité et la solidarité au sein de la communauté de Botro.