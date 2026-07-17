Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Brédoumy Soumaïla dément toute crise interne

Face aux interprétations suscitées par la rencontre du « Réseau d'Entraide Militant Pdci-Rda » à Yamoussoukro, le porte-parole du parti affirme que le Pdci-Rda demeure uni, structuré et pleinement engagé dans la préparation des prochaines échéances électorales.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) veut couper court aux spéculations sur une prétendue crise interne. Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 15 juillet 2026, à la Maison du parti à Cocody, le porte-parole du Pdci-Rda, Brédoumy Soumaïla, a tenu à rétablir les faits à la suite de la rencontre organisée le 11 juillet dernier à Yamoussoukro par une structure dénommée « Réseau d'Entraide Militant Pdci-Rda » (Rem-Pdci-Rda).

Selon lui, cette réunion ne constituait ni une activité officielle du parti ni une rencontre d'un organe statutaire. « Les déclarations qui y ont été faites n'engagent que leurs auteurs », a-t-il insisté, précisant qu'aucune instance compétente du Pdci-Rda n'a demandé la démission du président Cheick Tidjane Thiam ni remis en cause la direction du parti.

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Le porte-parole a rejeté l'idée d'un parti paralysé ou privé de leadership. Il a assuré que le président du Pdci-Rda reste en contact permanent avec les responsables et que le secrétariat exécutif poursuit normalement ses activités sur le terrain, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au sein de la diaspora.

« Le Pdci-Rda est debout, uni, au travail et pleinement mobilisé », a affirmé Brédoumy Soumaïla, appelant les militants à ne pas céder aux rumeurs et aux campagnes de désinformation.

Le parti estime par ailleurs que les débats autour d'une supposée crise visent à détourner l'attention des populations des véritables préoccupations, notamment de la cherté de la vie, du chômage, des inondations et des questions de gouvernance.