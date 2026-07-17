Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Brédoumy Soumaïla dément toute crise interne

16 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Face aux interprétations suscitées par la rencontre du « Réseau d'Entraide Militant Pdci-Rda » à Yamoussoukro, le porte-parole du parti affirme que le Pdci-Rda demeure uni, structuré et pleinement engagé dans la préparation des prochaines échéances électorales.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) veut couper court aux spéculations sur une prétendue crise interne. Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 15 juillet 2026, à la Maison du parti à Cocody, le porte-parole du Pdci-Rda, Brédoumy Soumaïla, a tenu à rétablir les faits à la suite de la rencontre organisée le 11 juillet dernier à Yamoussoukro par une structure dénommée « Réseau d'Entraide Militant Pdci-Rda » (Rem-Pdci-Rda).

Selon lui, cette réunion ne constituait ni une activité officielle du parti ni une rencontre d'un organe statutaire. « Les déclarations qui y ont été faites n'engagent que leurs auteurs », a-t-il insisté, précisant qu'aucune instance compétente du Pdci-Rda n'a demandé la démission du président Cheick Tidjane Thiam ni remis en cause la direction du parti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le porte-parole a rejeté l'idée d'un parti paralysé ou privé de leadership. Il a assuré que le président du Pdci-Rda reste en contact permanent avec les responsables et que le secrétariat exécutif poursuit normalement ses activités sur le terrain, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au sein de la diaspora.

« Le Pdci-Rda est debout, uni, au travail et pleinement mobilisé », a affirmé Brédoumy Soumaïla, appelant les militants à ne pas céder aux rumeurs et aux campagnes de désinformation.

Le parti estime par ailleurs que les débats autour d'une supposée crise visent à détourner l'attention des populations des véritables préoccupations, notamment de la cherté de la vie, du chômage, des inondations et des questions de gouvernance.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.