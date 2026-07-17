Algérie: Le pays, un fournisseur fiable de gaz pour l'Europe

Berlin — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, jeudi depuis Berlin, que l'Algérie était un fournisseur fiable de gaz pour l'Europe, mettant en avant l'intérêt de l'Allemagne pour l'approvisionnement en gaz algérien.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Friedrich Merz, le président de la République a précisé que le niveau de coopération entre l'Algérie et l'Allemagne "englobe aujourd'hui de nombreux domaines d'intérêt commun et reflète une transformation qualitative dans le domaine économique".

"Pour la première fois peut-être, nos amis allemands évoquent l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz et nous, en tant que fournisseur de l'Europe, sommes considérés comme un fournisseur fiable qui ne se dérobe jamais à ses engagements", a déclaré le président de la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République a également souligné que sa visite officielle en Allemagne "est venue renforcer certains aspects des relations économiques, sécuritaires et politiques avec l'Allemagne amie, qui verra prochainement le lancement d'un nouveau corridor d'hydrogène, auquel viendront peut-être s'ajouter les énergies renouvelables, notamment l'électricité et autres", se félicitant de cette décision.

Il a évoqué, à cette occasion, les "grands projets" réalisés en Algérie par des sociétés allemandes, dont le nombre connaît "une hausse annuelle, notamment à la faveur de l'adoption du guichet unique visant à faciliter l'investissement".

A ce propos, le président de la République a fait état de "près de 900 millions de dollars soumis au niveau du guichet unique par des sociétés allemandes souhaitant investir".

Pour ce qui est de la coopération sécuritaire, le président de la République a indiqué que cette question avait été "abordée en détail", soulignant, à cet égard, que "tout se passe bien avec l'Allemagne".