Algérie: Les relations avec l'Allemagne vont de mieux en mieux

16 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Berlin — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi depuis Berlin, que les relations entre l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne étaient solides et vont de mieux en mieux.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Friedrich Merz, le président de la République a indiqué que les relations algéro-allemandes, établies au lendemain de l'indépendance en 1962, étaient "solides et excellentes, n'ayant jamais été entachées par aucun différend, et vont de mieux en mieux", ajoutant que les relations avec l'Allemagne figuraient parmi "les meilleures relations de coopération qu'entretient l'Algérie actuellement".

"Aujourd'hui, l'Algérie poursuit son développement et aspire à s'ouvrir à de nouveaux domaines, à l'instar du développement de la production de médicaments très spécialisés, en tirant profit de l'expérience allemande très avancée dans ce domaine", a précisé le président de la République, rappelant avoir récemment présidé la cérémonie de pose de la première pierre du projet de réalisation de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique.

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A une question concernant le journaliste français condamné, le président de la République a déclaré :"Par respect pour la justice algérienne, je ne répondrai à cette question qu'en Algérie. Or, je ne suis pas en Algérie, et par conséquent, je n'y répondrai pas".

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