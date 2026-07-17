Algérie: Le chancelier allemand souligne l'intérêt de son pays pour le développement de ses relations économiques avec le pays

Berlin — Le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Friedrich Merz, a souligné, jeudi à Berlin, l'intérêt de son pays pour le développement de ses relations économiques avec l'Algérie, ainsi que sa volonté d'ouvrir une nouvelle page dans ce domaine.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le chancelier allemand a déclaré que son pays était "très intéressé par ses relations économiques avec l'Algérie et entend ouvrir une nouvelle page dans ces relations".

"Nous souhaitons renforcer conjointement la coopération économique entre les deux pays et plusieurs accords seront signés entre les entreprises allemandes et algériennes en marge de cette visite officielle", a-t-il dit.

Le chancelier allemand a souligné, dans ce sens, que les deux pays "oeuvrent à développer leurs relations bilatérales, à travers ces accords", précisant que les discussions ont notamment porté sur "le climat de l'investissement en Algérie, les garanties juridiques, la transparence et l'efficacité des procédures administratives".

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Après avoir salué les relations historiques entre les deux pays ainsi que leur intérêt commun concernant la stabilité de la région, le chancelier allemand a mis en avant la volonté des deux pays de renforcer les échanges bilatéraux et la coopération dans les domaines de l'énergie et des matières premières.

Il a rappelé, dans ce cadre, que l'Algérie dispose d'"une grande réserve" de matières premières, dont le gaz naturel, le pétrole et les terres rares, relevant que l'Algérie "a apporté, ces dernières années, des contributions majeures au renforcement de la sécurité énergétique de l'Europe, étant le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne en 2025".

Le chancelier allemand a, en outre, exprimé le vif intérêt de son pays pour la coopération dans le domaine de l'énergie, notamment à travers le Corridor sud de l'hydrogène, précisant que l'Allemagne "oeuvrera, avec l'Algérie et l'Italie, à aller de l'avant dans la réalisation du Corridor sud de l'hydrogène, au cours des prochains mois".