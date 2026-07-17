Togo: Nouvelle filière de collecte

Une nouvelle filière de récupération s'installe à Lomé, où des collecteurs sillonnent les rues à la recherche d'appareils électroniques hors d'usage. Mégaphone à la main, ils arpentent les quartiers avec le même refrain : « Vieux téléphone, ordinateur hors d'usage, apportez ! » Leur mission : récupérer tout ce qui peut l'être pour l'envoyer au recyclage.

Derrière cette activité de proximité se cache un enjeu bien plus vaste : celui des déchets électroniques, ou e-déchets. Téléphones, ordinateurs, chargeurs, télévisions : tous ces appareils, une fois hors d'usage, contiennent à la fois des matériaux précieux et des substances potentiellement toxiques. Un smartphone renferme, par exemple, de l'or, de l'argent, du cuivre et parfois des terres rares, mais aussi du plomb, du mercure ou du cadmium si le recyclage n'est pas fait dans de bonnes conditions.

En Afrique de l'Ouest, la quantité de déchets électroniques ne cesse de croître, portée par l'essor du numérique, la multiplication des smartphones et le renouvellement de plus en plus rapide des appareils. Sans filière structurée, ces déchets finissent souvent brûlés à l'air libre ou jetés avec les ordures ménagères, avec des conséquences sérieuses sur la santé des populations et sur l'environnement, notamment la pollution des sols et des nappes phréatiques.

Le troc, un modèle qui incite à la collecte

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Pour encourager les ménages à se séparer de leurs appareils, les collecteurs togolais ont opté pour un système simple : le troc. Un téléphone ou un ordinateur usé s'échange contre un objet du quotidien, généralement une bassine en plastique, dont la taille varie selon le type et le nombre d'appareils remis.

Ce modèle a un avantage : il transforme un déchet perçu comme sans valeur en une opportunité concrète pour les ménages, qui récupèrent un objet utile plutôt que de laisser leur vieux téléphone dormir dans un tiroir. C'est aussi ce qui explique le succès grandissant de cette activité, comparable à celle du recyclage des ferrailles, qui avait permis, il y a quelques années, de débarrasser les rues togolaises d'objets métalliques usagés.

Une fois récupérés, les appareils électroniques sont généralement revendus à des structures spécialisées dans le recyclage. Ces dernières procèdent au démontage des équipements pour en extraire les composants réutilisables : circuits imprimés, métaux précieux, plastiques et autres matériaux valorisables, qui peuvent ensuite servir à la fabrication de nouveaux produits.

Ce processus, lorsqu'il est mené dans des conditions adaptées, permet de limiter l'accumulation de déchets toxiques dans l'environnement, de réduire la dépendance à l'extraction de nouvelles matières premières et de créer des emplois tout au long de la chaîne : collecte, tri, démontage, transformation.

Si cette activité reste largement informelle, portée par des collecteurs indépendants plutôt que par une filière officiellement structurée, elle illustre un potentiel économique et environnemental réel.

Reste à savoir si cette dynamique spontanée pourra, à terme, s'organiser davantage, avec un encadrement renforcé garantissant que les appareils collectés soient effectivement recyclés dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé des travailleurs impliqués dans la chaîne.