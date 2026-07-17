Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe (Ligue des champions et Ligue Europa)

Ligue des champions, matches retour du premier tour éliminatoire

Auteurs du nul 1-1 en Lituanie, les Kosovars de Drita sont battus à domicile par le Kauno Zalgiris (2-3). Les co-équipiers de Raddy Ovouka sont donc éliminés de la C1 et reversés en Ligue Europa Conférence.

Les champions du Kosovo affronteront ainsi les champions de Malte, Floriana, les 27 et 30 juillet.

Notons qu'au deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des champions, le FC Thoune de Christopher Ibayi fera son entrée en lice face au Dinamo Zagreb.

De son côté, le Gornik Zabrze d'Yvan Ikia Dimi aura fort à faire face aux Stambouliotes de Fenerbahçe.

Ligue Europa, matches retour du premier tour éliminatoire

Déjà vainqueur 3-0 à domicile, Qarabag inflige le même score sur la pelouse des Islandais de Vestri. Deux rencontres disputées sans Jérémie Gnali.

Au tour suivant, les Azéris feront face aux Bulgares du CSKA Sofia.

Pafos et Mons Bassouamina lanceront leur saison face aux Croates du Hajduk Split.