Maroc: Génération console - Nos enfants face à l'agressive industrie mondiale du jeu vidéo

Un adolescent, manette en main, casque vissé sur les oreilles, les yeux rivés sur un écran, sourd aux appels répétés d'un parent. Cette scène se répète, presque à l'identique, dans des milliers de foyers marocains. Elle finit parfois en cri, parfois en larmes, souvent en impuissance. Sommes-nous en train de perdre nos enfants au profit des écrans ?

La tentation est grande de répondre vite, et mal. De diaboliser purement et simplement le jeu vidéo, de le ranger aux côtés des grandes peurs contemporaines -- comme on a diabolisé la télévision dans les années 60, les bandes dessinées avant elle, le rock avant encore.

L'histoire des paniques morales autour de la jeunesse est longue, et elle enseigne la prudence. Mais il serait tout aussi irresponsable de balayer la question d'un revers de main, au nom d'une modernité mal comprise, et de laisser les familles seules face à des situations parfois réellement douloureuses : enfants qui ne dorment plus, résultats scolaires qui s'effondrent, repas de famille désertés et crises de colère dès qu'on évoque la déconnexion.

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Entre ces deux postures -- la panique et le déni -- il y a un espace, étroit mais réel. Un espace pour comprendre les mécanismes psychologiques que l'industrie du jeu vidéo a affinés, génération après génération, pour capter et retenir l'attention. Pour comprendre pourquoi certains enfants y sont plus vulnérables que d'autres. Pour comprendre enfin ce que ces mêmes jeux peuvent apporter -- sociabilité, créativité, développement des compétences cognitives -- lorsqu'ils trouvent leur juste place dans une vie d'enfant.

Ce dossier ne prétend pas clore le débat. Il tente seulement de donner aux parents, aux enseignants et aux enfants eux-mêmes des clés pour le mener avec plus de sérénité et moins de manette arrachée des mains dans la colère. Pour que la technologie reste un outil d'épanouissement, et non une prison aux barreaux invisibles.

Vous le trouverez décliné, tout au long de la journée, en une série d'articles : reportage, analyses, enquête de terrain , encadrés pratiques et guide à destination des parents.

Le joystick ou rien

Il est 21 heures passées dans un appartement du quartier Oasis, à Casablanca, et Amina sent la migraine poindre avant même d'avoir ouvert la porte de la chambre de son fils. Elle sait ce qu'elle va trouver : Yassine, 14 ans, penché vers l'écran, les doigts crispés sur les gâchettes de sa manette, le visage éclairé par les flammes numériques d'une partie de Fortnite qui, en principe, aurait dû se terminer une heure plus tôt. « Encore 5 minutes, wallah la dernière », dit-il sans même tourner la tête. Amina connaît la phrase par coeur. Elle l'a entendue hier. Elle l'entendra demain.

Quand je le prive de connexion internet, il devient d'une violence verbale qui me terrifie.

Cette scène, reconstituée à partir de situations que rapportent, presque mot pour mot, des dizaines de parents marocains interrogés pour ce dossier, n'a rien d'exceptionnel. Elle est devenue, dans bien des foyers, la tonalité banale d'une soirée ordinaire. Ce qui inquiète Amina n'est pas tant le jeu en lui-même que la difficulté, presque physique, qu'il éprouve à s'en détacher.

« C'est comme si on lui demandait d'arrêter de respirer », dit-elle. « Ses notes au collège se sont effondrées. Il ne mange plus avec nous, il refuse de sortir voir ses cousins. Quand je le prive de connexion internet, il devient d'une violence verbale qui me terrifie», explique la jeune maman. Et d'ajouter : «au début, on se disait que c'est de son âge, qu'au moins il est à la maison, à l'abri des mauvaises fréquentations de la rue, mais avec le recul, je constate qu'on s'est juste trompés de danger».

À des milliers de kilomètres de là, en Corée du Sud, des chercheurs observent depuis 20 ans des phénomènes similaires, à une échelle qui a fini par alerter les pouvoirs publics eux-mêmes: couvre-feux numériques pour mineurs, cliniques spécialisées dans le désencombrement numérique, campagnes de prévention à l'école. Le Japon, la Chine, les États-Unis ont, chacun à leur manière, dû se confronter à la même question : que se passe-t-il lorsque des millions d'enfants grandissent avec, dans la poche ou sur le bureau, un objet conçu -- au sens le plus littéral du terme -- pour capter leur attention le plus longtemps possible ?

Car c'est bien de conception qu'il s'agit. Les jeux vidéo contemporains ne sont plus de simples divertissements assemblés par des programmeurs isolés. Ce sont des produits pensés par des équipes pluridisciplinaires où se croisent game-designers, spécialistes du comportement, parfois même psychologues du consommateur, dont la mission explicite est de maximiser le temps passé sur le jeu. Récompenses distillées au compte-gouttes, notifications qui rappellent une récolte à venir, classements entre amis qui entretiennent une pression sociale permanente: rien, dans l'architecture de ces jeux, n'est laissé au hasard.

Aucune étude épidémiologique ne permet, à ce jour, de chiffrer précisément l'ampleur du phénomène à l'échelle nationale.

Au Maroc, le phénomène s'est installé au rythme de la démocratisation du smartphone et de la baisse continue du prix de la data mobile. Il y a 15 ans, jouer supposait une console, un ordinateur performant, ou un détour par le cybercafé du quartier. Aujourd'hui, un simple téléphone suffit, et l'accès est permanent, sans distinction d'heure ni de lieu. Les cybercafés gaming, eux, n'ont pas disparu : ils se sont transformés, dans certaines villes, en véritables salles équipées où des adolescents passent des après-midi entiers, entre compétitions informelles et parties en réseau.

Ce que confirment, avec prudence, les spécialistes marocains de la santé mentale infantile consultés pour ce dossier, c'est que les familles qui consultent pour un problème d'usage excessif des écrans sont en nette augmentation, même si aucune étude épidémiologique ne permet, à ce jour, de chiffrer précisément l'ampleur du phénomène à l'échelle nationale.

Chez les Amina et Yassine de tout le Maroc, la question n'est plus de savoir si le jeu vidéo fait partie du paysage familial. Il en fait partie, durablement. La vraie question, plus difficile, est de savoir comment vivre avec lui sans qu'il ne prenne toute la place.