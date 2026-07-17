Afrique: Antonio Rüdiger - Sous le leadership de SM le Roi, le football marocain est devenu « une fierté » pour l'Afrique

17 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le football marocain a énormément progressé au cours des dernières années, devenant « une fierté » pour le continent africain et au-delà, a affirmé jeudi à Washington, l'international allemand et défenseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger.

« Je trouve que le Maroc a fait un super travail ces dix ou vingt dernières années. Et puis, c'est la première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde. C'est vraiment quelque chose dont on est fiers », a déclaré à la MAP Antonio Rüdiger, par ailleurs président de la Fondation éponyme, qui promeut l'éducation et le développement sportif dans les écoles en Sierra Leone.

Évoquant la co-organisation par le Royaume de la prochaine édition de la Coupe du monde de football en 2030, Rüdiger a tenu à saluer le niveau des préparatifs et des infrastructures réalisées par le Maroc, comme en témoigne l'organisation réussie de la CAN-2025, qui a marqué « une belle histoire » du football africain.

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« Je pense donc que le monde va se régaler avec cette super Coupe du monde », qui permettra aussi de « bâtir des ponts entre l'Afrique et l'Europe », a-t-il dit en marge d'une conférence-débat organisée par le think tank américain Atlantic Council sous le thème « Passer le flambeau : construire l'héritage de la Coupe du monde », en présence des ambassadeurs du Maroc, d'Espagne et du Portugal.

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