Maroc: Les enjeux stratégiques de l'éolien offshore au pays en débat à Marrakech

Les enjeux stratégiques de l'éolien offshore au Maroc ont été au centre d'un atelier régional de dialogue et de plaidoyer, organisé jeudi à Marrakech, avec la participation de responsables, d'experts et de chercheurs.

Initié par l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), en partenariat avec le Pooled Fund on International Energy (PIE), cet événement s'inscrit dans le cadre du projet « Wind Offshore : Pour une transition éolienne offshore durable au Maroc » et vise à co-construire des recommandations territoriales concrètes soumises aux décideurs publics nationaux.

S'exprimant à cette occasion, le coordinateur national de l'AMCDD, Abdelaziz Janati, a indiqué qu'en dépit des avancées réalisées, le domaine de la transition énergétique soulève aujourd'hui de grandes interrogations à l'échelle mondiale, notamment au niveau des pays qui dépendent largement des exportations pour couvrir leur besoins énergétiques.

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, la recherche d'alternatives et de nouvelles opportunités s'avère nécessaire pour parvenir à des solutions susceptibles de renforcer la compétitivité des pays et de consolider leur sécurité énergétique, en particulier via l'éolien offshore.

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M. Janati, a, d'autre part, mis en avant la position géographique stratégique et avantageuse du Royaume, ainsi que les grandes opportunités qu'elle offre dans le contexte actuel de transition énergétique.

À cet égard, il a insisté sur l'importance de valoriser les atouts géographiques et naturels du Royaume, tout en appelant à capitaliser sur les différentes expériences menées dans le domaine de l'éolien offshore au niveau national.

À travers le projet « Offshore Wind », l'AMCDD ambitionne de créer un espace de dialogue réunissant les institutions publiques, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les professionnels de la pêche, les chercheurs et la société civile, afin de construire une vision partagée du développement durable de l'éolien offshore dans la région Marrakech-Safi, a-t-il poursuivi.

Cette rencontre a été l'occasion de partager les principales conclusions et d'enrichir le débat autour de cette question, dans l'objectif de contribuer à l'élaboration d'une vision et d'une feuille de route à l'horizon 2040.

Au programme figuraient plusieurs sessions de débats, portant sur des thématiques variées, telles que la cohabitation entre les projets éoliens offshore et les activités de pêche artisanale, la préservation de la biodiversité marine et des écosystèmes sensibles, et le transfert des compétences acquises dans l'éolien terrestre vers l'offshore.

La valorisation de l'attractivité touristique et du patrimoine naturel régional, ainsi que la mise en place d'une planification spatiale maritime intégrée garantissant un développement équilibré des usages du littoral ont aussi été au centre de cet échange.