Maroc: Le pays des inaugurations - Couper le ruban est parfois plus aisé qu'achever le chantier

Au Royaume, le béton se porte bien. Fort bien, même. Ce sont les finitions, en revanche, qui semblent réclamer un peu plus de patience. Il faut le reconnaître : le Maroc bâtit, et il bâtit davantage que nombre de ses voisins régionaux. Autoroutes, ports, lignes ferroviaires, stations de dessalement, zones industrielles, stades, hôpitaux, infrastructures touristiques. En deux décennies, le visage du pays s'en est trouvé transformé, et nul ne saurait sérieusement le contester.

Il existe cependant, au Maroc, une passion nationale dont les manuels d'histoire parlent peu mais qui mériterait sans doute sa propre chaire universitaire. Certains pays excellent dans l'industrie automobile, d'autres dans les technologies de pointe ou la conquête spatiale. Le nôtre, lui, semble avoir cultivé un art bien à lui : celui de l'inauguration.

A l'approche de la Coupe du monde 2030, cette dynamique s'accélère plus encore. Les grues redessinent les horizons urbains, les appels d'offres se multiplient, les investissements se comptent désormais en dizaines de milliards de dirhams. Mais derrière cette réussite, bien réelle, se dessine une autre réalité, plus discrète, plus quotidienne, plus marocaine aussi. Car pendant que le Royaume prépare l'avenir, le citoyen, lui, continue de négocier avec le présent.

Le pays où demain arrive toujours avant aujourd'hui

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Le Maroc possède un talent singulier: celui de raconter demain avant d'avoir tout à fait réglé aujourd'hui. Le projet est annoncé, puis présenté, puis confirmé, puis relancé, puis enfin inauguré. Chez nous, l'inauguration n'est pas un simple acte administratif: c'est un moment de grâce, une discipline quasi olympique. On coupe un ruban, on dévoile une plaque, on immortalise l'instant et l'ouvrage entre aussitôt dans le grand livre des réalisations nationales.

Qu'il soit achevé, partiellement opérationnel ou encore à l'état de promesse avancée relève, semble-t-il, du simple détail technique. Puis vient le réveil, et avec lui le quotidien : un trottoir confisqué, un feu tricolore muet, une déviation provisoire devenue permanente, une signalisation qui paraît attendre sa propre inauguration pour daigner apparaître. Le contraste, souvent, prête à sourire.

Le Marocain, cela dit, a appris à composer avec cette nuance. Il sait qu'entre l'inauguration d'un projet et son fonctionnement réel, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts, de quoi, dirait-on avec Apollinaire, voir venir la joie après la peine. Au Maroc, le temps passe; les chantiers aussi. Reste que certains citoyens aimeraient voir arriver les finitions avant que ne se tarisse, en ces temps de sécheresse, la patience collective.

Quand la communication devance les pelleteuses

Le futur, chez nous, dispose d'un excellent service de communication. Le présent, nettement moins. Les images de synthèse sont superbes, les vidéos promotionnelles impeccables, les maquettes rivalisent avec les plus belles brochures internationales. Il faut savoir gré à nos communicants d'un talent certain: celui de rendre le futur visible avant même son arrivée.

Aussitôt revenu dans son quartier, pourtant, le citoyen retrouve son trottoir toujours occupé par les motos de rigueur, un nid-de-poule signalé depuis deux hivers, un lampadaire qui observe la scène avec la sérénité de celui qui sait qu'aucune intervention n'est prévue de sitôt. Il arrive aussi qu'un équipement flambant neuf, inauguré en grande pompe, entre ensuite dans une période de méditation administrative prolongée: la structure existe, le bâtiment est là, le ruban a bien été coupé. Reste simplement ce détail secondaire qu'est son fonctionnement effectif.

Les petites pannes de la grande modernité

C'est souvent à cet instant précis que surgissent les raccordements manquants, les recrutements différés, les ajustements techniques, les lenteurs administratives ou les opérations de maintenance précoce. L'ouvrage est né; son usage effectif, lui, demande encore un peu de patience.

A force d'expérience, le Marocain est devenu un fin connaisseur des nuances administratives. Il distingue sans peine un projet annoncé d'un projet lancé, un projet lancé d'un projet inauguré, un projet inauguré d'un projet réellement opérationnel et ce dernier d'un projet véritablement achevé. C'est peut-être là que se niche le paradoxe national: nous savons édifier des infrastructures gigantesques, mais peinons parfois devant des problèmes minuscules.

Un stade dernier cri sort de terre en quelques années; un lampadaire défectueux, lui, traverse plusieurs saisons sans encombre. Une station de dessalement capable d'alimenter des millions d'habitants voit le jour, tandis qu'un trottoir endommagé poursuit tranquillement sa carrière administrative. Le citoyen a fini par développer, devant ce constat, une remarquable faculté d'adaptation. Cette résilience force l'admiration. Elle ne devrait pourtant jamais tenir lieu de politique publique.

Le citoyen, éternel vérificateur de promesses

Pour l'observateur étranger, ces catégories « annoncé, lancé, inauguré, opérationnel, achevé », peuvent sembler interchangeables. Pour le citoyen marocain, elles recouvrent cinq réalités bien distinctes, qu'il a appris à vérifier lui-même. La route est-elle réellement terminée? Le centre culturel accueille-t-il du public? L'hôpital fonctionne-t-il avec tous ses services? Les réponses, hélas, ne correspondent pas toujours aux communiqués.

Au fond, la question n'est pas de savoir si le Maroc avance car il avance, parfois même à une vitesse remarquable. La vraie question est de savoir si la communication institutionnelle n'avance pas, elle, plus vite encore que les réalisations qu'elle est censée accompagner. Que les responsables publics souhaitent montrer et valoriser leur action, rien de plus légitime.

Mais lorsqu'une société en vient à célébrer davantage l'annonce que le résultat, elle finit par nourrir une frustration silencieuse. Car les citoyens ne vivent pas dans les communiqués : ils vivent dans des villes, empruntent des routes, fréquentent des hôpitaux et des écoles, attendent des services publics qui fonctionnent. Or un projet n'améliore réellement le quotidien qu'à partir du moment où il fonctionne pleinement et non lorsqu'il s'affiche sur une brochure.

Dans le développement comme dans le bâtiment, les finitions comptent autant que les fondations. Parfois davantage. Au Maroc, l'avenir est souvent déjà inauguré ; il ne lui reste plus, désormais, qu'à arriver.