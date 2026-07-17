Maroc: Ouverture à Rabat de la 23e édition du Festival international Morocco Storytelling

La cérémonie d'ouverture officielle de la 23e édition du Festival international Morocco Storytelling (FIMS) s'est tenue mercredi à Rabat sous le thème « Si la Patrie m'était contée : paroles de Aïcha Kandicha », en présence de conteurs du Maroc et de divers pays du monde, de chercheurs, d'artistes et de passionnés de l'art du conte, ainsi que d'ambassadeurs et de personnalités d'horizons divers.

La cérémonie d'ouverture de ce festival, organisé du 13 au 20 juillet sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'initiative de l'Académie internationale du patrimoine culturel immatériel en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, a été marquée par l'hommage rendu à l'ambassadrice du Mexique au Maroc, Mabel Gómez Oliver.

A travers colloques, ateliers, spectacles et veillées de contes organisés dans plusieurs lieux emblématiques de Rabat, cette édition, qui coïncide avec la célébration du 30è anniversaire du Festival, redonne au conte sa fonction première: créer du lien, transmettre des valeurs et rapprocher les cultures, tout en restituant la voix de la figure iconique de l'imaginaire marocain « Aïcha Kandicha ».

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S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture, Mohamed Benyacoub, a souligné l'importance du festival en tant qu'espace qui rapproche le public des contes du monde entier et redonne vie aux contes marocains gravés dans la mémoire collective, tout en évoquant le monde de l'enfance qui est une étape fondamentale dans la vie de tout être humain.

De son côté, la directrice du festival, Najima Thay Thay Rhozali, a noté que le conte a accompagné l'Homme depuis l'aube de l'humanité en tant que moyen de résister à l'oubli, de donner un sens à la vie et de transmettre des expériences à travers le temps, ajoutant que cet art a contribué à la formation des mythes et à la constitution de la mémoire des peuples, au point que la narration est devenue « l'expression culturelle la plus profonde ayant accompagné l'Homme dans son périple ».

Le festival commémore, lors de cette édition, « trente ans de militantisme pour la valorisation et la préservation de la tradition orale et l'autonomisation des conteurs », a souligné Mme Thay Thay, relevant que pendant plus de trois décennies, cet événement a célébré l'art du conte et redonné à la narration sa place en tant que langage humain commun.

Par ailleurs, la directrice du festival a indiqué que l'hommage à l'ambassadrice du Mexique au Maroc vient en reconnaissance de l'accueil chaleureux réservé aux supporters marocains au Mexique lors de la Coupe du monde et illustre le rôle de la culture comme véritable levier de diplomatie parallèle.

Pour sa part, Mme Gómez Oliver, a exprimé sa fierté de cet hommage, estimant que les peuples marocain et mexicain « ont écrit ensemble un nouveau chapitre d'amitié, de solidarité, d'émotions sportives partagées et de rapprochement culturel » au fil des moments qui les ont réunis lors de la Coupe du Monde.

La diplomate a estimé qu'il s'agit d'un prolongement des relations d'amitié unissant les deux pays, exprimant sa conviction que ces moments de cohésion entre les deux peuples constitueront un catalyseur pour l'établissement de nouveaux liens plus profonds entre le Maroc et le Mexique dans de multiples domaines.

Inscrit depuis 2023 au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Morocco Storytelling poursuit sa mission de valorisation du patrimoine oral et de renforcement du dialogue des civilisations.