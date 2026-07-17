Maroc: Le Comité directeur de la FRMF renouvelle sa confiance au sélectionneur national Mohamed Ouahbi

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a renouvelé, jeudi, sa confiance au sélectionneur de l'équipe nationale « A », Mohamed Ouahbi dans sa mission.

Réunis au siège de la FRMF, les membres du Comité directeur ont qualifié de « positif et honorable » la participation de l'équipe nationale « A » à ces phases finales, soulignant que ces résultats illustrent la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure le football en particulier et le sport en général, indique un communiqué de la FRMF publié sur son site internet.

Ils ont été unanimes à souligner que la qualification pour les quarts de finales est un exploit qui marque la continuité du développement du football national tout en relevant l'importance de tirer les enseignements de cette participation pour relever le défi et de garder le même niveau lors des prochaines échéances.

Les membres du Comité directeur ont également relevé que les performances réalisées ne sont pas une coïncidence mais résultent du grand travail entamé depuis 2018 où l'équipe nationale occupait le 84e rang au classement FIFA avant de bondir à la 6e place au dernier classement FIFA ce qui reflète la progression fulgurante du football national ces dernières années.

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Les membres du Comité directeur ont rappelé que l'équipe nationale a disputé lors de la Coupe du monde FIFA 2026 des matchs face à des adversaires du top 10 mondial ce qui a rendu le parcours des Lions de l'Atlas difficile, souligne la même source, ajoutant que dans l'avenir, l'équipe nationale devra atteindre des stades avancés en Coupe du Monde surtout après les demi-finales en 2022 et les quarts de finales en 2026 et rester au meilleur de sa compétitivité.

Le président de la FRMF a, de son côté, souligné que la lettre royale adressée aux participants des assises nationales du sport en 2008, est la feuille de route du développement du sport national ayant abordé un diagnostic clair des différentes problématiques du secteur.

Il a noté que l'ambition sportive du Maroc augmente au fil des compétitions rappelant que les résultats réalisés par les différentes équipes nationales, toutes catégories confondues, traduisent le succès des méthodes entreprises notamment la consécration de l'équipe nationale U20 en Coupe du monde FIFA et l'excellent parcours de l'équipe nationale U17 en Coupe du Monde 2025 ainsi que la médaille de bronze des derniers JO de Paris 2024, précisant que ces performances témoignent du niveau talentueux de joueurs dont regorge le football national.