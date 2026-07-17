Maroc: Comment Rabat a réinventé le format fan zone pour le Mondial 2026

Six matchs, deux stades, plus de 140 000 spectateurs : la fan zone de Rabat referme un chapitre inédit de la Coupe du Monde 2026. Ce que le Complexe Moulay El Hassan a lancé sous le nom de « Rabat Live Arena » s'est achevé au Complexe Prince Moulay Abdellah, rebaptisé pour l'occasion « Rabat Grand Arena ». Entre les deux, une ville entière a vécu au rythme des Lions de l'Atlas.

Jamais une scénographie de cette envergure n'avait été installée à l'intérieur même d'une enceinte sportive marocaine. Écrans géants, son immersif, jeux de lumière millimétrés : la mise en scène s'inspire des grands shows internationaux et transforme chaque match des Lions de l'Atlas en spectacle à ciel ouvert. Les initiés ont donné un nom à cette signature : la « Webloo Experience », du nom de l'agence qui a conçu et piloté le concept de bout en bout.

De Maroc-Brésil à Maroc-France, en passant par l'Écosse, Haïti, les Pays-Bas et le Canada, six rendez-vous ont scandé l'été rbati. Le sixième, face à la France, a imposé un changement de décor. Devant l'ampleur de la demande, les organisateurs ont transféré la fan zone vers le Complexe Prince Moulay Abdellah, afin d'offrir une capacité d'accueil et un dispositif sécuritaire à la hauteur de l'événement.

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L'événement a dépassé le seul cadre sportif pour devenir un rendez-vous musical à part entière. El Grande Toto, Stormy, Manal, Rym, Dizzy Dros, Muslim, Zouhair Bahaoui, Vargas, Nacim Haddad, Hajib ou encore Daoudia se sont succédé sur scène, offrant aux supporters un avant-match digne de l'enjeu sportif.

Le bilan confirme l'ampleur du phénomène. Plus de 140 000 spectateurs se sont rendus sur les deux sites durant les six soirées. L'événement a généré plus de 250 millions de vues sur les réseaux sociaux et plus de 200 000 mentions sur le web. Plus de 100 médias nationaux et internationaux en ont assuré la couverture.

Rabat n'a pas simplement accueilli une fan zone. Elle a inventé un format, pensé dans les moindres détails, où le sport et la fête populaire se sont conjugués sans jamais se concurrencer.