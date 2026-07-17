Maroc: La plage d'Essaouira labellisée « Pavillon Bleu » pour la 22e année consécutive

Le label international « Pavillon Bleu » a été hissé, jeudi, sur la plage d'Essaouira pour la 22e année consécutive.

Attribué annuellement par la Fondation pour l'Éducation à l'Environnement (FEE), le label « Pavillon Bleu » est porté au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.

Une cérémonie officielle célébrant la labellisation de la plage de la Cité des Alizés « Pavillon Bleu » pour l'année 2026, dans le cadre du programme national « Plages Propres », a été organisée, en présence notamment du gouverneur de la province, Mohammed Rachid, de représentants des autorités locales et sécuritaires, de chefs des services extérieurs, ainsi que d'acteurs de la société civile et d'autres personnalités.

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Dans une allocution de circonstance, le chef du service de gestion des risques naturels et de l'environnement à la Province d'Essaouira, Jilali Boualba, a souligné que le maintien du label « Pavillon Bleu » pour la 22e année consécutive consacre la réussite d'un modèle intégré de gouvernance environnementale et de gestion durable du littoral, relevant que cette distinction confirme le positionnement d'Essaouira parmi les destinations côtières ayant su concilier préservation de l'environnement, qualité des services et développement touristique durable.

Cette reconnaissance est le fruit d'une mobilisation permanente des autorités, des institutions concernées, des partenaires du programme « Plages Propres » et de la société civile, dans le cadre d'une approche participative fondée sur la coordination et l'amélioration continue, a-t-il fait savoir.

Évoquant les principaux critères ayant permis le renouvellement de cette distinction, M. Boualba a mis en avant la surveillance régulière de la qualité des eaux de baignade, le renforcement des opérations quotidiennes de nettoyage et l'amélioration de l'organisation des espaces et des services.

Il a notamment indiqué que les effectifs dédiés à la propreté ont été renforcés cette année, ajoutant que, pour la première fois, les activités économiques sur la plage sont encadrées par un cahier des charges réglementant l'occupation du domaine public maritime, afin d'assurer une gestion harmonieuse et rationnelle de cet espace.

Par ailleurs, M. Boualba a attiré l'attention sur l'importance accordée à la sécurité des estivants, à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux actions de sensibilisation à la protection de l'environnement, rappelant que le maintien du « Pavillon Bleu » repose sur un dispositif permanent d'évaluation des performances environnementales, organisationnelles et des services, permettant d'identifier les axes d'amélioration et de garantir, d'année en année, le respect des standards internationaux de ce label d'excellence.

De son côté, le directeur des ports de la région Marrakech-Safi, Mohammed Hassou, a fait observer que la levée du Pavillon Bleu sur la plage d'Essaouira pour la 22e année consécutive constitue une source de fierté et incarne les efforts déployés dans le cadre du programme national « Plages Propres ».

« Cette distinction internationale récompense les actions entreprises pour préserver la qualité des eaux de baignade, consolider les dispositifs de sécurité et de sûreté au profit des estivants, améliorer la propreté de la plage et protéger son environnement, tout en menant des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des enfants et des jeunes, en vue de promouvoir les bonnes pratiques environnementales », a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse.

M. Hassou a réaffirmé, à cette occasion, l'engagement de l'Agence Nationale des Ports (ANP) à poursuivre sa mobilisation au sein de cette démarche participative, l'objectif étant de préserver cet acquis environnemental et de contribuer au maintien des standards internationaux exigés par le label « Pavillon Bleu ».

A l'issue de cette cérémonie, marquée par une série d'animations culturelles et musicales, M. Rachid et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à plusieurs dépendances et postes de services institutionnels, notamment ceux de la Protection civile et des Forces auxiliaires, afin de s'enquérir des dispositifs déployés pour assurer la sécurité des estivants, la prévention des risques et la qualité des services offerts sur la plage.

La délégation a également visité plusieurs espaces de sensibilisation et d'animation, où des associations locales ont présenté leurs actions en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion des bonnes pratiques écologiques.

Au niveau national, le label international « Pavillon Bleu » flottera durant la saison estivale 2026 sur 33 plages, quatre ports de plaisance et marinas ainsi qu'un lac naturel de montagne.

Avec 38 sites labellisés, dont cinq nouvelles plages, le Royaume confirme sa position de leader régional du « Pavillon Bleu » et poursuit la consolidation d'un modèle de gestion durable du littoral fondé sur l'engagement des territoires et la mobilisation de l'ensemble des partenaires.