Mali: Le pari de faire de l'investissement structurant avec l'argent de sa diaspora

La deuxième édition du Forum International de la Diaspora (FID 2026) qui s'est ouverte aujourd'hui à Bamako sous le haut patronage du Général d'Armée Assimi Goïta, s'attaque à un défi macroéconomique historique sous le thème : «Diaspora malienne et investissements productifs, bâtir un Mali économiquement fort pour un développement durable».

Portée par une communauté estimée entre 4 et 6 millions de ressortissants à travers le monde, la diaspora malienne représente une puissance financière colossale, injectant chaque année plus de 1,2 milliard de dollars (environ 700 milliards de FCFA) au pays, soit près de 5 % du PIB national.

Tout l'enjeu de cette rencontre de trois jours au CICB est d'amorcer un changement de paradigme décisif : dépasser la logique traditionnelle d'aide d'urgence et de subsistance familiale- qui absorbe actuellement la grande majorité de ces flux- pour canaliser durablement cette épargne vers des actifs productifs et des projets industriels, agricoles ou énergétiques porteurs de souveraineté économique pour le Mali.

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À l'heure où les flux financiers traditionnels se fragmentent et où les aides publiques au développement perdent de leur prévisibilité, le Mali se tourne vers ses forces endogènes. Parmi elles, l'une des plus résilientes est sans conteste sa communauté expatriée. Du 16 au 18 juillet 2026, le Centre international de conférences de Bamako (CICB) accueille la deuxième édition du Forum International de la Diaspora (FID 2026).

L' État en première ligne, entrepreneurs et investisseurs maliens de poids soutiennent l'initiative

Placé sous l'égide du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, et sous le haut patronage du Chef de l'État, le Général d'Armée Assimi Goïta, cet événement se veut le catalyseur d'une ambition historique. Des entrepreneurs de renom et investisseurs de poids soutiennent cette initiative à l'instar du président de Koira Holding Cesse KOMÉ, l'ancien footballeur international Seydou Keita et l'homme d'affaires Mohamed Keita.

Derrière le thème officiel- «Diaspora malienne et investissements productifs : bâtir un Mali économiquement fort pour un développement durable »- se dessine une véritable rupture doctrinale : convertir une finance de subsistance en capital d'investissement. L'enjeu n'est plus seulement de soutenir les ménages, mais de passer d'une économie de transferts de survie à une économie de projets structurants.

La diaspora malienne, un géant financier

Forte de plusieurs millions de ressortissants établis principalement en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Niger) et en Europe (France, Espagne, Italie), constitue un géant financier. En 2024, les transferts de fonds officiels ont dépassé 1,2 milliard de dollars, représentant entre 4 % et 5 % du PIB national.

Jusqu'à présent, cette manne financière a essentiellement joué un rôle d'amortisseur social indispensable. Elle finance en priorité la consommation immédiate (alimentation), les services de base (santé, éducation), le logement familial et les cérémonies sociales. Bien que ce soutien maintienne à flot des millions de foyers, son efficacité macroéconomique à long terme reste limitée

Ces fonds quittent rapidement l'économie locale sans enrichir l'appareil productif car absorbés par la consommation courante et l'achat de produits importés. Ils sont fragmentés et ne génèrent ni infrastructures industrielles durables, ni emplois stables à grande échelle pour la jeunesse. Pour rompre cette dépendance, les économistes s'accordent sur une priorité : capter une fraction de cette épargne pour l'orienter vers des secteurs productifs générateurs de valeur ajoutée locale.

Si le Mali parvient à capter ne serait-ce que 15 % à 20 % des transferts de fonds annuels de sa diaspora pour les orienter vers l'économie productive, le pays pourrait réduire sa dépendance extérieure et bâtir une souveraineté économique durable. Le FID 2026 s'affirme ainsi comme l'événement charnière devant transformer la diaspora malienne, hier garante de la cohésion sociale, en véritable moteur de l'émergence industrielle du pays.

Le Mali présente plusieurs secteurs prioritaires dotés d'un fort potentiel de croissance, capables d'absorber utilement les ressources de sa diaspora a commencer par l'agro-industrie, premier employeur du pays, un secteur qui souffre de l'exportation de ses produits à l'état brut (coton, mangue, karité, sésame). Investir dans des unités de transformation locale permettrait de capter d'importantes marges de valeur et de créer des milliers d'emplois.

Le déficit énergétique demeure un goulet d'étranglement pour les entreprises maliennes

Le solaire et l'électrification rurale par mini-centrales offrent des opportunités de rentabilité élevées pour des investisseurs privés. Au-delà de la maison familiale, le pays a un besoin crucial de zones industrielles aménagées, d'entrepôts logistiques sécurisés et de logements intermédiaires dans les centres urbains en forte croissance. Le dynamisme des paiements mobiles et de la digitalisation des services administratifs ouvre des opportunités majeures pour les entrepreneurs de la diaspora dotés d'un savoir-faire technologique.

Pour guider les capitaux des Maliens de l'extérieur vers ces secteurs prioritaires, le FID 2026 met l'accent sur la diversification des instruments de financement. Le forum soutient la mise en place de fonds d'investissement dédiés et de « Diaspora Bonds » (obligations de la diaspora). Ces outils permettent de mutualiser l'épargne individuelle, réduisant ainsi le risque pour chaque souscripteur tout en offrant un cadre de gouvernance professionnel et transparent.

Grâce à des plateformes de crowdfunding et des partenariats directs entre la diaspora et les PME locales, les investisseurs peuvent suivre la traçabilité de leurs fonds et s'impliquer directement dans la gouvernance des entreprises financées.

L'un des principaux obstacles à l'investissement reste le manque de confiance et la complexité des affaires. L'État malien tente d'y remédier au travers de plusieurs réformes majeures présentées lors de ce forum dont le déploiement d'un Guichet Unique de l'investisseur afin de simplifier drastiquement les formalités administratives; l'établissement de mécanismes de garantie publique et d'incitations fiscales (exonérations ciblées, facilités douanières) pour sécuriser les investissements de la diaspora; des espaces d'intermédiation pour faciliter les partenariats avec de grands acteurs nationaux (comme l'ACI-SA ou le PMU Mali).