Maroc: À Rabat, la rencontre de haut-niveau Maroc-France veut «changer d'échelle dans la relation bilatérale»

Photo de famille des responsables prenant part aux travaux de la 15ᵉ Réunion de Haut Niveau Maroc-France le 16 juillet 2026.

À Rabat, 14 accords de coopération ont été signés jeudi 16 juillet matin entre les gouvernements français et marocain lors d'une rencontre entre les Premiers ministres français Sébastien Lecornu et marocain Aziz Akhannouch. Accompagné d'une importante délégation, composée de 12 membres de son gouvernement, le Premier ministre français a participé ce 16 juillet à une réunion de haut niveau avec l'exécutif marocain. Cela faisait sept ans que ce format de rencontre n'avait pas eu lieu.

Cette rencontre entre membres des délégations du Maroc et de la France marque une nouvelle étape dans le réchauffement diplomatique entre les deux pays : c'est ce qu'ont souligné chacun à leur tour les chefs de gouvernement marocain et français qui s'exprimaient ce jeudi matin à l'ouverture de cette réunion de haut niveau.

Initiées en 1996, sous le règne de Hassan II, ces rencontres ont dû attendre la fin du Covid-19, puis de la brouille diplomatique entre Rabat et Paris, pour être réactivées. Une époque de tensions qui paraît bien lointaine.

« Une nouvelle page dans les relations entre les deux pays »

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Pour le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, le partenariat d'exception renforcé, conclu lors de la visite d'État du président français en 2024, a ouvert « une nouvelle page dans les relations entre les deux pays » et « fondé un cap ambitieux ».

Le Premier ministre français a insisté sur le renforcement des relations franco-marocaines. Il a évoqué un « moment charnière », alors que Rabat et Paris ont la volonté de « changer d'échelle dans leur relation bilatérale ».

Plus d'une dizaine d'instruments de coopération signés

Alors que les ministres français et marocains ont eu des entretiens bilatéraux avant la plénière, Sébastien Lecornu a également rencontré son homologue Aziz Akhannouch. Un tête-à-tête au cours duquel ont été évoquées la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme.

Sébastien Lecornu a rappelé aussi la potentielle visite royale en France dont le point d'orgue devrait être la conclusion d'un nouveau traité bilatéral pour refonder la relation Paris-Rabat.

Plus d'une dizaine d'instruments de coopération ont été signés à l'issue de la plénière. Des conventions, des déclarations d'intention, des accords de coopération.