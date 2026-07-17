Afrique du Sud: Des graines de l'arbuste rooibos vont être expédiées dans l'espace

Une initiative scientifique sud-africaine liant agriculture et recherche spatiale a été officiellement lancée ce jeudi 16 juillet avec le programme « Rooibos dans l'espace ». Il s'agit d'une première pour le pays, et au-delà, pour le continent africain.

L'initiative vient d'être annoncée, en attendant le décollage. Des graines du thé rooibos d'Afrique du Sud devraient partir pour la Station spatiale internationale d'ici quelques mois, dans le cadre d'une expérience combinant la biologie végétale spatiale et, dans un souci pédagogique, l'enseignement pratique des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

Le but est d'étudier le comportement de ces graines dans l'espace. Elles y seront exposées à la microgravité et aux radiations pendant plusieurs semaines. Il s'agira de la première expérience de ce type pour l'Afrique toute entière.

La mission est prévue pour octobre, rapporte le South African Rooibos Council (Sarc), qui a annoncé l'évènement. « Les graines seront la première espèce indigène sud-africaine et les premières graines du continent africain à aller dans l'espace », a confié son directeur, Dawie de Villiers, à l'Agence France-Presse.

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L'objectif consiste à découvrir « comment elles s'adaptent aux conditions de l'espace et s'il existe un avenir pour une production alimentaire durable au-delà de la Terre », a-t-il ajouté.

Une étude comparative menée conjointement sur Terre

Les graines devraient revenir de l'espace en décembre ou janvier. Une fois sur le sol de notre planète, elles seront ensuite plantées aux côtés de graines de contrôle, leurs témoins, et l'étude se poursuivra, dans le cadre d'une comparaison centrée sur leur germination, leur croissance, leur résistance et leur rendement.

L'observation sera menée par des élèves de sept écoles de la région du Cederberg, berceau du rooibos. En collaboration avec des exploitations agricoles locales, les élèves collecteront et analyseront des données. Une expérimentation menée en parallèle au Parklands College, au Cap, fournira des données comparatives supplémentaires.

Le coup d'envoi a été lancé ce jeudi depuis le Centre d'innovation du Parklands College. Le rendez-vous réunissait des représentants du gouvernement, du monde universitaire, de l'éducation, de l'agriculture et de l'économie spatiale émergente.

Cette opération a été conçue par le Sarc, mais elle est mise en oeuvre en collaboration avec l'entreprise MaxIQ Space, à vocation éducative, et avec le soutien de l'Agence spatiale nationale sud-africaine (Sansa), créée en 2010.

Observer le comportement de la flore dans l'espace

Le rooibos - « buisson rouge » en afrikaans - a été ajouté en 2021 à la liste des produits protégés de l'Union européenne, ce qui implique que seules les feuilles cultivées dans la région du Cederberg, dans le sud-est de l'Afrique du Sud, peuvent être vendues sous cette appellation dans les pays de l'UE. Ces feuilles sont utilisées pour préparer une infusion riche en antioxydants.

Quelque 22 000 tonnes sont produites chaque année en Afrique du Sud selon les variations. Environ la moitié est consommée localement et le reste est exporté dans plus de 50 pays, principalement le Japon, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

La biologie végétale spatiale et le développement de systèmes agricoles durables au-delà de la Terre suscitent un intérêt croissant. Les agences spatiales se penchent de plus en plus sur le développement de systèmes de survie autonomes pour les futurs voyages dans l'espace profond, notamment la culture de plantes capables de produire des aliments, de contribuer à la production d'oxygène et au bien-être des équipages sur la durée.

Des expériences déjà menées à bord de l'ISS ont démontré que des cultures comme la laitue sont capables de pousser en microgravité, tandis que des études sur les pois et le soja ont permis de mieux comprendre comment les plantes réagissent aux variations de gravité et aux stress environnementaux.