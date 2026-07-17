Sénégal: Port autonome de Dakar - Waly Diouf Bodiang remplacé par Doune Pathé Mbengue à la direction générale

17 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un changement à la tête du Port autonome de Dakar (PAD). À l'issue du Conseil des ministres de ce jeudi 16 juillet 2026, Monsieur Doune Pathé Mbengue a été nommé Directeur général de la Société nationale du Port autonome de Dakar, en remplacement de Monsieur Waly Diouf Bodiang.

Selon le communiqué officiel, Doune Pathé Mbengue, administrateur civil, prend désormais les rênes de cette entreprise stratégique pour l'économie nationale. Il succède à Waly Diouf Bodiang, dont le mandat prend fin après avoir dirigé le PAD depuis le 13 mai 2024.

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