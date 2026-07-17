Sénégal: Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye appelle à un apaisement social durable

Réuni exceptionnellement ce jeudi 16 juillet 2026 au Palais de la République, le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a été marqué par une série de directives touchant aussi bien le dialogue social que l'agriculture, la décentralisation, le logement, l'économie maritime ou encore la gouvernance des entités publiques. Le Président a insisté sur la nécessité d'accélérer les réformes tout en préservant la stabilité sociale.

Face à la recrudescence des mouvements d'humeur dans le secteur public, le Président de la République a fait du renforcement du dialogue social une priorité. Il a demandé au Premier ministre de réunir, dans les meilleurs délais, le Comité de suivi du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable afin de consolider le climat social avec les partenaires sociaux, le patronat et les centrales syndicales. L'objectif affiché est de prévenir les conflits et d'assurer la continuité du service public.

Sur le volet agricole, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de mieux organiser la commercialisation des produits agricoles et horticoles, qu'il considère comme un levier essentiel de la souveraineté alimentaire. Il a demandé l'élaboration d'une stratégie nationale de soutien à la commercialisation, avec une attention particulière aux producteurs des Niayes et de la vallée du fleuve Sénégal.

Le chef de l'État a également ordonné l'accélération du programme de réalisation d'infrastructures de stockage et de conservation ainsi qu'une redéfinition des missions de l'Agence de régulation des marchés (ARM).

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Le Conseil des ministres a également accordé une place importante à la décentralisation. Le Président a réaffirmé son engagement à accélérer la territorialisation des politiques publiques dans le cadre de la Vision Sénégal 2050. Il a demandé le transfert, dans les délais, des fonds destinés aux collectivités territoriales, une réforme inclusive de la fiscalité locale ainsi que la définition d'un statut de l'élu local. Des concertations devront être organisées afin de finaliser, avant fin août, les projets de réforme relatifs aux Pôles territoires et à l'Acte IV de la décentralisation.

Dans le secteur des bâtiments et travaux publics, le chef de l'État a appelé à une relance rapide des programmes de logements et des infrastructures publiques. Il a notamment demandé le renforcement des capacités de la SAFRU, la reprise des programmes immobiliers de la SICAP SA et de la SN HLM, l'octroi de ressources supplémentaires au Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires (PUMA) et le lancement d'un programme national de construction et de réhabilitation des ponts.

Le développement de l'économie bleue figure également parmi les priorités gouvernementales. À la suite du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique, le Président a demandé l'élaboration, avant la fin de l'année, d'une politique maritime nationale intégrée.

Il souhaite également engager une réflexion sur le développement d'une industrie nationale de construction navale et poursuivre la modernisation de la Marine nationale et de la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l'Environnement marin (HASSMAR).

Le chef de l'État s'est par ailleurs montré ferme sur la gouvernance des autorités administratives indépendantes et des entreprises du secteur parapublic. Déplorant plusieurs insuffisances dans la gestion administrative, financière et comptable, il a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de veiller au strict respect des règles de gouvernance. Les organes de contrôle ont été mobilisés afin de corriger les dysfonctionnements relevés.