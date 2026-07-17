Sénégal: 3Fpt - Soulèye Kane remplace Amadou Babo Ba

17 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, ce jeudi en Conseil des ministres, à de nouvelles nominations au sein du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

À ce titre, Soulèye Kane, Inspecteur principal de la Formation professionnelle et technique, est nommé Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3Fpt). Il succède à Amadou Babo Ba à la tête de cette structure chargée du financement des programmes de développement des compétences.

Le chef de l'État a également nommé Madame Mame Awa Ndoye, titulaire d'un doctorat en médecine, Directeur général de l'Office national de Formation professionnelle (Onfp). Elle remplace Lamine Barra Lo.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.