Sénégal: 3Fpt - Soulèye Kane remplace Amadou Babo Ba

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, ce jeudi en Conseil des ministres, à de nouvelles nominations au sein du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

À ce titre, Soulèye Kane, Inspecteur principal de la Formation professionnelle et technique, est nommé Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3Fpt). Il succède à Amadou Babo Ba à la tête de cette structure chargée du financement des programmes de développement des compétences.

Le chef de l'État a également nommé Madame Mame Awa Ndoye, titulaire d'un doctorat en médecine, Directeur général de l'Office national de Formation professionnelle (Onfp). Elle remplace Lamine Barra Lo.