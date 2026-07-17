Afrique: Mercato - Le Bayern pousse pour recruter définitivement Bara Sapoko Ndiaye

Le Bayern Munich veut à tout pris conserver Bara Sapoko Ndiaye. Le champion d'Allemagne a entamé des négociations avec Gambinos Stars Africa afin de transformer le prêt du milieu sénégalais en transfert définitif. Le joueur de 18 ans, qui souhaite poursuivre son aventure en Bavière, devrait se voir proposer un contrat de cinq ans.

Arrivé en janvier dernier sous la forme d'un prêt en provenance de l'académie gambienne, Bara Sapoko Ndiaye a rapidement convaincu les dirigeants bavarois. Malgré un temps de jeu limité avec l'équipe première, le jeune international sénégalais a marqué les esprits par ses qualités techniques, sa maturité et son potentiel, au point de s'inscrire dans les plans à long terme du club. D'après Sky Germany, les discussions entre le Bayern et Gambinos Stars sont désormais lancées.

Si les deux clubs entretiennent déjà une relation étroite à travers le projet Red&Gold Football, qui lie le Bayern, le Los Angeles FC et l'académie gambienne, les négociations ne s'annoncent pas simples. D'autres formations suivent également le dossier même si la volonté du joueur est claire : rester à Munich. En interne, Vincent Kompany apprécie particulièrement le profil du milieu de terrain sénégalais.

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L'entraîneur belge voit en lui un élément capable d'intégrer progressivement la rotation de l'équipe première et souhaite l'accompagner dans son développement sur plusieurs saisons. C'est dans cette optique qu'un bail de cinq ans est en préparation.

Après avoir effectué ses débuts en Bundesliga sous les couleurs du Bayern, Bara Sapoko Ndiaye pourrait désormais s'inscrire durablement dans le projet sportif du géant bavarois si les négociations aboutissent.