Nigeria: Au pays, l'inflation ralentit à 15,91 % à la veille de la décision sur les taux d'intérêt

Le taux d'inflation annuel du Nigeria a reculé à 15,91 % en juin, contre 15,93 % en mai, enregistrant ainsi sa première baisse depuis février et renforçant les anticipations selon lesquelles la Banque centrale du Nigeria maintiendra ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique monétaire prévue plus tard ce mois-ci.

Les données du Bureau national des statistiques ont montré que l'inflation globale avait ralenti, les prix à la consommation ayant augmenté de 1,66 % sur le mois, contre 1,75 % en mai. L'inflation sous-jacente, qui exclut les denrées alimentaires et l'énergie, est passée de 16,82 % à 15,92 %, ce qui suggère que les pressions sous-jacentes sur les prix ont continué de s'atténuer malgré l'incertitude mondiale.

L'inflation alimentaire s'est toutefois accélérée pour le cinquième mois consécutif, passant de 16,96 % à 17,52 %, sous l'effet de la hausse des prix du poivron frais, des tomates, des écrevisses, du boeuf, du garri, de l'igname, de la farine de manioc et d'autres denrées de base. Les coûts du logement et des services publics ont également augmenté plus rapidement, tandis que l'inflation a ralenti dans les secteurs des transports, de l'habillement, de la restauration et de l'hôtellerie, des boissons alcoolisées et du tabac, ainsi que d'autres services aux consommateurs.

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Ce rapport sur l'inflation est publié moins de deux semaines avant la réunion du Comité de politique monétaire de la Banque centrale, prévue les 20 et 21 juillet. Lors de sa dernière réunion, le comité avait maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à 26,50 %, après une série de hausses visant à freiner l'inflation et à soutenir le naira.

Le naira est resté relativement stable au cours du mois de juin malgré la hausse des cours mondiaux du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient, ce qui a contribué à limiter la généralisation des hausses de prix. Le gouvernement prévoit une poursuite de la croissance de l'économie nigériane en 2026, avec un produit intérieur brut qui devrait atteindre environ ₦530 billions, tandis que les réserves de change devraient augmenter d'ici la fin de l'année.

Points clés à retenir

Les données sur l'inflation au Nigeria envoient des signaux contradictoires aux décideurs politiques. La légère baisse de l'inflation globale et celle de l'inflation sous-jacente suggèrent qu'un resserrement de la politique monétaire et une plus grande stabilité du taux de change commencent à atténuer les pressions sous-jacentes sur les prix. Toutefois, la hausse continue de l'inflation alimentaire reste préoccupante, car les denrées alimentaires représentent plus de la moitié du panier de consommation nigérian et ont l'impact le plus important sur les dépenses des ménages.

La médiocrité des infrastructures de transport, l'insécurité dans les zones agricoles, les perturbations climatiques et les coûts logistiques élevés continuent de faire grimper les prix des denrées alimentaires, alors même que l'inflation globale ralentit. Pour la Banque centrale, cela rend peu probable une baisse immédiate des taux d'intérêt. La plupart des économistes s'attendent à ce que les décideurs politiques maintiennent le taux directeur inchangé, tout en surveillant si la baisse de l'inflation sous-jacente se poursuit et si les prix des denrées alimentaires commencent à se stabiliser.

Les investisseurs suivent également de près les perspectives du naira, qui s'est remis de la volatilité de l'année dernière grâce aux réformes du marché des changes qui ont amélioré la liquidité du marché et à la hausse des cours du pétrole qui a soutenu les recettes d'exportation. Si la stabilité du taux de change se maintient et que l'inflation alimentaire s'atténue au cours du second semestre, le Nigeria pourrait connaître une baisse plus durable de l'inflation, ce qui ouvrirait la voie à un assouplissement monétaire en 2027 plutôt qu'en fin d'année.