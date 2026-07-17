Maroc: Le groupe T2S lance une introduction en bourse à Casablanca d'un montant de 110 millions de dollars

T2S Group Holding a obtenu l'autorisation de l'autorité de régulation des marchés financiers du Maroc pour lancer son introduction en bourse à la Bourse de Casablanca, inaugurant ainsi le marché des introductions en bourse du pays pour 2026 avec une opération d'une valeur pouvant atteindre 1,1 milliard de dirhams, soit environ 110 millions de dollars.

L'opération combine une augmentation de capital de près de 350 millions de dirhams et la cession d'actions existantes pour un montant d'environ 750 millions de dirhams. Les investisseurs pourront souscrire du 13 au 17 juillet, la cotation devant débuter le 27 juillet sous le symbole T2S. La société propose 4,93 millions d'actions au prix unitaire de 223 dirhams, ce qui valorise l'entreprise à environ 4,86 milliards de dirhams.

Fondée en 1992, T2S fournit du matériel médical, des systèmes de diagnostic, des produits radiopharmaceutiques et des logiciels hospitaliers. Le groupe opère par l'intermédiaire de 4 filiales, emploie plus de 400 personnes et collabore avec plus de 40 entreprises internationales spécialisées dans les technologies médicales, dont GE Healthcare. Il est présent dans plus de 20 pays africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,76 milliard de dirhams et un bénéfice net de 211 millions de dirhams en 2025. Elle prévoit une progression de son chiffre d'affaires à 4,17 milliards de dirhams d'ici 2030, tandis que son bénéfice net devrait atteindre 607 millions de dirhams. Ses projets d'expansion comprennent de nouvelles initiatives en oncologie en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal, ainsi qu'une croissance continue dans les domaines du diagnostic et des services après-vente.

Le produit de l'introduction en bourse servira à financer un deuxième cyclotron à Fès, le déploiement d'équipements de diagnostic, la modernisation des systèmes informatiques et des investissements dans la cybersécurité. À l'issue de l'opération, le flottant représentera environ 22,6 % du capital de la société, tandis que les actionnaires majoritaires actuels resteront soumis à des accords de blocage.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de T2S s'inscrit dans la poursuite de la reprise du marché boursier marocain, après un retour en force des introductions en bourse en 2025. La société est active dans le domaine des technologies de santé, un secteur qui bénéficie d'une demande croissante en équipements médicaux, en diagnostics et en traitements contre le cancer à travers l'Afrique, à mesure que les gouvernements et les prestataires privés renforcent leurs capacités en matière de soins de santé. Contrairement à de nombreux distributeurs du secteur de la santé, T2S combine la vente d'équipements avec la maintenance, les systèmes hospitaliers numériques et la production de produits radiopharmaceutiques, ce qui lui assure plusieurs sources de revenus récurrents.

Cette introduction en bourse reflète également l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises ayant des stratégies d'expansion régionale, plutôt que pour celles qui se concentrent uniquement sur le Maroc. Les projets prévus en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal montrent que les infrastructures de santé restent une opportunité d'investissement majeure dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour les investisseurs, la question principale sera de savoir si T2S sera en mesure d'atteindre ses objectifs de croissance tout en préservant ses marges, alors qu'elle se développe sur de nouveaux marchés et augmente ses dépenses d'investissement.

Cette introduction en bourse renforce également la position de Casablanca comme l'une des places boursières africaines les plus actives en matière de nouvelles cotations. Après le vif intérêt suscité par SGTM, Vicenne et Cash Plus auprès des investisseurs en 2025, T2S permettra de vérifier si cette dynamique se poursuit en 2026 et si le marché marocain des introductions en bourse est capable d'accueillir un nombre croissant de grandes entreprises privées à la recherche de capitaux publics.