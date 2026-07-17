Maroc: La société ORA Technologies porte le montant de sa levée de fonds de série A à 10 millions de dollars

La super-application marocaine ORA Technologies a levé 2 millions de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs locaux, portant ainsi le montant total de son tour de table de série A à 10 millions de dollars, alors qu'elle développe ses activités de livraison de repas et de paiements numériques.

Fondée en 2023 par Omar Alami, ORA Technologies exploite une plateforme grand public qui combine des services de livraison de repas, de paiement numérique et de commerce électronique. L'entreprise a indiqué que ce nouveau financement servirait à développer KOUL, sa plateforme de livraison de repas, et ORA Cash, son portefeuille numérique dédié aux paiements en ligne et sans contact.

Cet investissement soutiendra également l'expansion du réseau de livraison du dernier kilomètre et de l'infrastructure de collecte d'espèces de l'entreprise. ORA développe une plateforme intégrée qui relie les consommateurs, les commerçants et les services de livraison via une seule et même application.

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L'entreprise a précisé que l'intégralité de cette levée de fonds de série A, d'un montant de 10 millions de dollars, avait été financée par des investisseurs marocains, ce qui en fait l'un des plus importants tours de table technologiques de démarrage financés localement dans le pays. Ce financement met en évidence la participation croissante des investisseurs nationaux à l'écosystème des start-ups marocaines, à mesure que les capitaux locaux deviennent plus accessibles aux entreprises technologiques.

ORA prévoit de renforcer sa présence à travers le Maroc alors que la demande en matière de paiements numériques, d'achats en ligne et de livraison de repas ne cesse de croître. L'entreprise se concentre sur l'extension de son réseau de consommateurs et de commerçants avant d'envisager des opportunités régionales plus larges.

Points clés à retenir

La levée de fonds d'ORA Technologies se distingue par le fait qu'elle a été entièrement soutenue par des investisseurs marocains. Les start-ups africaines ont traditionnellement compté sur des capitaux-risques étrangers provenant d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient, ce qui rend les levées de fonds financées localement relativement rares. Le financement national peut offrir aux entreprises un soutien à long terme plus stable et réduire leur exposition aux fluctuations des marchés mondiaux du capital-risque. ORA évolue également sur un marché où les consommateurs souhaitent de plus en plus bénéficier de plusieurs services via une seule application.

Sa stratégie s'inspire du modèle des « super-applications » utilisé en Asie, où les paiements, le commerce et la logistique se renforcent mutuellement en conservant les utilisateurs au sein d'un même écosystème. Le succès dépendra de la capacité d'ORA à mobiliser un nombre suffisant de commerçants, de consommateurs et de partenaires de livraison pour créer de puissants effets de réseau, tout en rivalisant avec les prestataires de paiement établis, les banques et les plateformes internationales de livraison de repas.

L'économie numérique en pleine croissance du Maroc, l'utilisation croissante des smartphones et l'expansion du marché des paiements sans espèces offrent un environnement favorable, mais la mise en place d'une super-application rentable nécessite des investissements importants dans la logistique, l'acquisition de clients et la technologie. Ce dernier tour de table apporte à ORA des capitaux supplémentaires pour poursuivre cette stratégie, tout en témoignant de la confiance croissante de la communauté des investisseurs marocains.