Egypte: Mylerz lève 2 millions de dollars pour développer son réseau logistique au pays

La start-up égyptienne de logistique Mylerz a levé plus de 100 millions de livres égyptiennes, soit plus de 2 millions de dollars, lors d'un tour de table mené par Lorax Capital Partners, avec la participation de Fawry et d'investisseurs existants.

Fondée en 2019 par Samer Gharaibeh, Mylerz propose des services de logistique e-commerce, de traitement des commandes et de livraison du dernier kilomètre via une plateforme technologique qui aide les commerçants à gérer leurs expéditions, leur entreposage et leurs opérations de livraison.

La société a indiqué qu'elle utiliserait ces nouveaux fonds pour renforcer son bilan, augmenter son fonds de roulement et étendre son infrastructure de traitement des commandes et de livraison à travers l'Égypte. Cet investissement permettra également de renforcer la capacité du réseau et de poursuivre le développement de sa plateforme technologique pour les livraisons le jour même et le lendemain.

Mylerz a déclaré que ce financement l'aiderait à répondre à la demande croissante des secteurs égyptiens du commerce en ligne et du commerce transfrontalier, tout en maintenant la qualité de service offerte aux commerçants et aux consommateurs. L'entreprise avait levé 9,6 millions de dollars en 2022 et a poursuivi l'expansion de ses activités nationales.

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Ce dernier investissement provient d'actionnaires existants, ce qui témoigne d'un soutien continu à l'entreprise alors qu'elle est en concurrence avec des prestataires logistiques locaux et internationaux desservant le marché égyptien de la vente au détail en ligne.

Points clés à retenir

La dernière levée de fonds de Mylerz reflète l'importance croissante des infrastructures logistiques à mesure que le marché égyptien du commerce électronique se développe. Si les plateformes d'achats en ligne retiennent souvent le plus l'attention, ce sont les centres de traitement des commandes, les entrepôts et les réseaux de livraison du dernier kilomètre qui constituent les infrastructures permettant au commerce de détail en ligne de se développer. La décision de l'entreprise d'utiliser ces nouveaux capitaux pour renforcer son fonds de roulement et étendre son réseau, plutôt que pour une expansion géographique rapide, suggère une volonté de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la gestion de volumes d'expédition plus importants.

La participation de Fawry, l'une des plus grandes sociétés égyptiennes de paiement numérique, souligne également les liens de plus en plus étroits entre les paiements, le commerce et la logistique, les commerçants recherchant de plus en plus des services intégrés. L'Égypte reste l'un des plus grands marchés du commerce électronique de la région, soutenu par une population importante, une utilisation croissante d'Internet et l'adoption grandissante des paiements numériques. Cependant, la logistique reste un secteur concurrentiel, soumis à des pressions sur les coûts de livraison, la rapidité et la rentabilité.

Les entreprises doivent continuer à investir dans la technologie, la planification des itinéraires, la gestion des commandes et le service client, tout en maîtrisant leurs coûts. Pour Mylerz, ce nouveau financement renforce son bilan et lui confère une plus grande capacité à faire face à la concurrence, alors que les commerçants exigent des livraisons plus rapides et des services de gestion des commandes plus fiables.