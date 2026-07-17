Algérie: Un agenda stratégique pour approfondir la coopération dans les divers domaines

ALGER — La deuxième journée de la visite officielle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Allemagne, a été couronnée par l'adoption d'un agenda stratégique de partenariat, reflétant la profondeur des liens historiques et la volonté commune des deux pays d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.

A cette occasion, les deux pays ont adopté une déclaration conjointe sur un agenda stratégique de partenariat bilatéral, soulignant l'importance du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la coopération face aux défis mondiaux, tout en poursuivant le renforcement de la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial et énergétique.

Plusieurs accords ont également été signés entre des entreprises algériennes et allemandes. Les deux parties ont enregistré avec satisfaction la tendance haussière des échanges commerciaux bilatéraux,

exprimant leur volonté de promouvoir les relations dans les domaines commerciaux et d'investissement au service de leurs économies respectives.

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A cet égard, l'importance stratégique du partenariat énergétique bilatéral à long terme a été mise en exergue, de même que la coopération pour le développement dans le secteur de l'énergie.

L'accent a été, aussi, mis sur la portée stratégique du projet de "Corridor Sud de l'Hydrogène", classé comme projet "Passerelle mondiale" et "Route énergétique européenne".

Les deux pays ont convenu de réactiver la Commission économique mixte algéro-allemande et de créer un Conseil d'affaires bilatéral, qui constituera une plateforme de dialogue et de mise en réseau entre les

communautés d'affaires d'Algérie et d'Allemagne, en parallèle avec les missions et activités coordonnées par la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie (AHK Algérie), le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI).

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d'explorer les opportunités de projets de recherche communs, ainsi que la coopération dans le domaine des technologies émergentes et des écosystèmes d'innovation.

Elles se sont également félicitées du dialogue en cours sur les questions de sécurité régionale et internationale, incluant la coopération en matière de défense, de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et de lutte contre la désinformation, tout en saluant la qualité de la coopération dansles domaines de la migration, du rapatriement, de la réadmission et de la réintégration.

Dans le même contexte, les deux pays ont signé une Déclaration commune d'intention de coopération en matière de réduction des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz).

Au cours de cette visite, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue allemand, M. Frank-Walter Steinmeier, qui lui a réservé un accueil officiel à la Villa "Borsig" à Berlin. Ces entretiens ont été élargis, par la suite, aux membres des délégations des deux pays.

Le président de la République a également eu des entretiens élargis avec le Chancelier allemand, M. Friedrich Merz.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Chancelier allemand, le président de la République a indiqué que les relations algéro-allemandes, établies au lendemain de l'indépendance en 1962, étaient "solides et excellentes, n'ayant jamais été entachées par aucun différend, et vont de mieux en mieux", ajoutant que les relations avec l'Allemagne figuraient parmi "les meilleures relations de coopération qu'entretient l'Algérie actuellement".

Il a souligné que l'Algérie demeure un fournisseur de gaz fiable pour l'Europe et a mis en avant l'intérêt de l'Allemagne pour l'approvisionnement en gaz algérien.

Il a précisé que sa visite officielle "vise à renforcer certains aspects des relations économiques, sécuritaires et politiques avec l'Allemagne amie, qui verra prochainement le lancement d'un nouveau corridor pour l'hydrogène, potentiellement suivi par d'autres énergies renouvelables comme l'électricité".

De son côté, le Chancelier allemand a souligné l'intérêt de son pays pour le développement de ses relations économiques avec l'Algérie, ainsi que sa volonté d'ouvrir une nouvelle page dans ce domaine.

Après avoir salué les relations historiques entre les deux pays ainsi que leur intérêt commun concernant la stabilité de la région, il a mis en avant la volonté des deux pays de renforcer les échanges bilatéraux et la coopération dans les domaines de l'énergie et des matières premières.

Il convient de rappeler que le président de la République avait rencontré, mercredi soir à Berlin, des membres de la communauté nationale établie en Allemagne, lors de laquelle il a écouté leurs préoccupations et aspirations, répondant à l'ensemble de leurs interrogations.

Il a, à cette occasion, donné des instructions au gouvernement afin de prendre en charge les préoccupations des membres de la communauté et de les accompagner dans leurs projets.

En marge de cette rencontre, les représentants de la communauté nationale vivant en Allemagne ont salué "le grand développement" réalisé par l'Algérie sous la conduite éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ayant permis la réalisation de projets stratégiques d'envergure et contribué au "retour en force de l'Algérie sur la scène internationale et le renforcement de ses relations avec plusieurs pays frères et amis, dont la République fédérale d'Allemagne".