Algérie: Déclaration conjointe sur un agenda stratégique de partenariat bilatéral

ALGER — A l'occasion de la visite officielle qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République fédérale d'Allemagne, une déclaration conjointe sur un agenda stratégique de partenariat bilatéral entre la République Algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne, a été publié, dont voici la traduction APS du texte intégral :

"La République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d'Allemagne reconnaissent le caractère séculaire et privilégié de leurs relations, et réaffirment leur volonté mutuelle d'approfondir leur partenariat et leur coopération bilatérale dans divers domaines.

Les deux parties soulignent l'importance du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la coopération pour faire face aux défis mondiaux.

A cet égard, elles réaffirment leur engagement en faveur du multilatéralisme, au sein duquel l'ONU joue un rôle central, ainsi qu'en faveur d'un ordre mondial fondé sur le droit international, notamment le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de chaque Etat, ainsi que la protection des droits de l'Homme et des principes humanitaires.

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Les deux parties rappellent également le cadre défini par l'Accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, ainsi que par la Charte de l'UE pour la Méditerranée, qui constitue le fondement de leurs relations bilatérales.

Les deux parties se félicitent de l'adoption de cette déclaration conjointe portant sur un agenda stratégique pour leur partenariat bilatéral, en tant que jalon majeur illustrant la profondeur de leurs relations et leur ambition commune pour l'avenir, de même qu'elles saluent les accords signés entre les entreprises algériennes et allemandes lors de cette visite.

Les deux parties entendent poursuivre l'approfondissement de leurs domaines de coopération, qui comprennent, sans s'y limiter, les volets suivants:

1- Coopération politique et diplomatique:

Les deux parties conviennent d'établir:

- un dialogue politique régulier et des consultations globales traitant des relations bilatérales, des questions régionales et internationales, de la migration et de la sécurité,

- des consultations politiques régulières de haut niveau entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays ainsi qu'entre les points focaux concernés au sein des ministères et des agences gouvernementales, de même qu'entre les deux instituts diplomatiques et les deux ambassades des deux pays,

- des dialogues thématiques sur des sujets spécifiques.

Les deux parties expriment leur satisfaction quant aux résultats des discussions entre leurs dirigeants le 16 juillet 2026.

2- Coopération économique, commerciale et énergétique:

Les deux parties ont passé en revue l'état des relations commerciales bilatérales et se sont félicitées de la tendance générale à la hausse de leurs échanges commerciaux.

L'Allemagne demeure l'un des principaux partenaires et fournisseurs européens de l'Algérie, notamment dans les domaines des machines industrielles, des équipements électriques, des véhicules, ainsi que des produits chimiques et pharmaceutiques.

Les deux parties expriment leur volonté de renforcer les relations commerciales et les investissement bilatéraux dans l'intérêt de leurs économies respectives, notamment à travers l'amélioration du climat des affaires dans les deux pays. Elles réaffirment également leur engagement envers les normes internationales en matière de gouvernance des investissements, en particulier la transparence, la non-discrimination et la primauté du droit.

Les deux parties ont souligné l'importance stratégique de leur partenariat énergétique bilatéral à long terme, ainsi que de leur coopération bilatérale en matière de développement dans le secteur de l'énergie, notamment dans le sillage des efforts de diversification de l'Allemagne et du rôle de l'Algérie en tant que fournisseur fiable, ainsi que de sa stratégie de développement du secteur de l'énergie renouvelable.

Les deux parties ont souligné l'importance stratégique du projet du Corridor sud de l'hydrogène (SoutH2), classé en tant que projet "Global Gateaway" et "route européenne de l'énergie", qui établit un lien durable et à long terme entre les deux pays.

Dans le cadre de la diversification des partenaires commerciaux, l'augmentation des approvisionnements en gaz sert l'intérêt des deux parties. Les deux parties aspirent aussi à la tenue de la prochaine réunion ministérielle consacrée audit projet.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de débattre de la coopération future dans les domaines de l'énergie, de la transition énergétique, des infrastructures, du secteur technologique ainsi que des transports, de la santé, de la pharmacie, des minerais essentiels, de l'agriculture et de l'industrie.

Les deux parties attendent avec intérêt la tenue du Forum économique bilatéral prévu le 17 juillet 2026. Elles conviennent également d'activer la Commission économique mixte algéro-allemande et de créer un Conseil d'affaires bilatéral constituant une plateforme de dialogue et de mise en réseau entre les milieux d'affaires algérien et allemand, parallèlement aux missions et activités coordonnées avec la Chambre algéro-allemande de commerce en Algérie, le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI).

3- Développement durable et renforcement des capacités:

Les deux parties se félicitent des projets en cours de réalisation dans les secteurs stratégiques d'intérêt commun, ainsi que de la coopération en matière des techniques de conversion de l'électricité en produits énergétiques et industriels verts.

Concernant la future coopération financière, les deux parties entendent intensifier le dialogue autour des moyens et des mécanismes permettant de poursuivre l'appui à la diversification énergétique. Elles sont convenues de renforcer leur coopération en matière de réduction des émissions du gaz de méthane, outre l'intensification de leur collaboration en matière de protection de l'environnement et du climat.

4- Culture, éducation, langue et échanges entre les deux peuples:

Les deux parties ont salué les partenariats académiques, la coopération dans la recherche, les programmes de bourses d'études, les activités d'échanges culturels, ainsi que les programmes en cours qui contribuent au renforcement de la compréhension mutuelle.

Dans ce cadre, les deux parties se félicitent de l'Accord algéro-allemand relatif à la coopération culturelle et scientifique.

5- Sciences, technologies et innovation:

Les deux parties conviennent d'explorer les opportunités de réalisation de projets de recherche conjoints, ainsi que de coopérer dans le domaine des technologies émergentes et des écosystèmes de l'innovation. Elles réaffirment également leur intérêt pour la promotion des partenariats dans les domaines industriels et technologiques d'intérêt commun, à l'instar des secteurs de la mécanique, des équipements de construction, des transports, de la pétrochimie, des industries énergétiques, ainsi que de l'industrie pharmaceutique.

6- Sécurité régionale, migration et coopération en matière de défense:

Les deux parties se félicitent du dialogue en cours sur les questions de sécurité régionale et mondiale, y compris la coopération en matière de défense, de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et de lutte contre la désinformation.

Elles ont salué la qualité de leur coopération dans les domaines de la migration, de l'éloignement, de la réadmission et de la réintégration, ainsi que les échanges bilatéraux réguliers sur ces questions.

Les deux parties ont souligné leur engagement à poursuivre leur bonne coopération dans le cadre du Protocole algéro-allemand relatif à l'identification et à l'admission, signé le 14 février 1997, ainsi qu'à la développer, le cas échéant.

La présente déclaration conjointe a été adoptée à l'occasion de la visite officielle du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Berlin le 16 juillet 2026 et de sa réunion avec le Chancelier fédéral, M. Friedrich Merz. La présente déclaration conjointe entrera en vigueur à compter de cette date".