Tunisie: Vers la fin des coupures d'électricité grâce au stockage d'énergie solaire à domicile ?

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le groupement professionnel des énergies renouvelables appelle l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME) et la STEG à finaliser urgemment le cadre technique et réglementaire pour activer le système de stockage d'électricité résidentiel. Cette démarche stratégique permettra aux citoyens et aux entreprises d'exploiter l'énergie accumulée par leurs panneaux solaires, dynamisant ainsi l'autoconsommation en Tunisie.

L'autoproduction couplée au stockage s'impose comme un pilier majeur pour stabiliser le réseau électrique national. En permettant aux consommateurs d'utiliser leur propre énergie lors des pics de demande, ce dispositif réduira la pression sur le réseau national, limitera l'impact des pannes de courant et améliorera la qualité globale de l'approvisionnement énergétique du pays.

Pour démocratiser ces technologies, le groupement recommande aux autorités d'instaurer des incitations fiscales fortes, notamment la réduction ou l'exonération des droits de douane sur les batteries solaires et la révision des taxes sur les panneaux photovoltaïques afin de baisser le coût de l'investissement initial.

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Cette demande rejoint la stratégie de l'État, confirmée par le directeur général de l'ANME, Naoufel Baccari, qui vise à résorber le déficit énergétique national en encourageant l'installation de systèmes photovoltaïques avec stockage dans les foyers et les bâtiments publics et privés pour faire face à la hausse de la demande.

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