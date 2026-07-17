Tunisie: Orientation 2026 - L'ATFP dévoile ses filières de formation professionnelle pour les bacheliers

La participation de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) aux journées nationales et régionales d'orientation universitaire 2026 vise à présenter les différents parcours de formation professionnelle et les spécialités disponibles, notamment celles du niveau de technicien supérieur destinées aux titulaires du baccalauréat et aux diplômés de niveau supérieur.

Selon Olfa Chelli, chargée de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement à l'ATFP, cette initiative a pour objectif d'aider les nouveaux bacheliers à mieux connaître les opportunités de formation et les filières proposées.

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge de sa participation mercredi à la journée nationale d'orientation universitaire 2026 organisée à la Faculté de médecine de Sousse, elle a indiqué que l'Agence tunisienne de la formation professionnelle propose trois principaux niveaux de formation : le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet de technicien professionnel et le brevet de technicien supérieur.

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Elle a précisé que la session de septembre 2026, dont les inscriptions ont débuté le 20 juin dernier, comprend 103 offres de formation professionnelle de niveau technicien supérieur destinées aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur. Ces formations couvrent plusieurs secteurs et sont proposées dans différentes régions du pays.

Concernant le gouvernorat de Sousse, trois centres sectoriels proposent des formations de niveau technicien supérieur. Il s'agit du Centre sectoriel de formation en soudage, mécanique et plasturgie, du Centre sectoriel de formation en électronique de Sousse et du Centre sectoriel des métiers des services.

Le Centre sectoriel de formation en soudage, mécanique et plasturgie propose quatre spécialités de niveau technicien supérieur : la technologie supérieure en plasturgie, la conception et fabrication des moules et outils, la maintenance des équipements de l'industrie plastique ainsi que la maintenance en mécatronique.

Le Centre sectoriel de formation en électronique de Sousse assure trois spécialités : la technologie supérieure en maintenance mécatronique, la technologie supérieure en télécommunications avec une spécialisation en informatique et la technologie supérieure en automatique.

De son côté, le Centre sectoriel des métiers des services propose des formations dans les domaines de la comptabilité et finance, de l'assistanat de direction, du commerce et du commerce international.

Olfa Chelli a souligné que l'ATFP couvre 12 secteurs de formation et veille à proposer des spécialités répondant aux besoins du marché de l'emploi. Elle a appelé les nouveaux bacheliers à consulter les offres disponibles sur le site officiel de l'agence afin de choisir un parcours adapté à leurs ambitions.

Elle a également mis en avant l'un des principaux atouts de la formation professionnelle, à savoir le système de formation en alternance. Ce dispositif repose sur une répartition de la période de formation entre le centre de formation et l'entreprise économique, avec 50 % du temps consacré à chacun des deux environnements.

Cette approche permet aux apprenants d'être en contact direct avec le monde professionnel, d'acquérir des compétences pratiques et d'améliorer leurs chances d'intégration sur le marché du travail.

Dans ce cadre, l'Agence tunisienne de la formation professionnelle a conclu plusieurs conventions avec des entreprises économiques afin de soutenir ce modèle de formation, qui permet aux jeunes d'acquérir une expérience concrète et de faciliter leur insertion professionnelle après l'achèvement de leur parcours.