Tunisie: L'Université de Sousse lance un centre Confucius dédié à l'enseignement du chinois appliqué au tourisme

L'Université de Sousse s'apprête à lancer un centre Confucius dédié à l'enseignement de la langue chinoise appliquée au secteur du tourisme, dans le cadre du renforcement de la coopération universitaire entre la Tunisie et la Chine et pour répondre à la demande croissante d'apprentissage du chinois. L'annonce a été faite par le président de l'université, Lotfi Belkacem.

En marge de la journée d'information sur l'orientation universitaire 2026, le responsable a indiqué à l'agence TAP que ce centre, qui ouvrira ses portes au grand public à partir de l'année prochaine, sera le deuxième Centre Confucius en Tunisie après celui de l'Université de Carthage. Il se distinguera toutefois par sa spécialisation dans l'enseignement du chinois destiné aux métiers du tourisme.

La création du centre s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre l'Université de Sousse et l'Université des langues étrangères de Pékin. Selon Lotfi Belkacem, la partie chinoise dépêchera prochainement deux encadrants afin d'assurer le lancement des activités du centre.

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Le président de l'université a également souligné que l'établissement entretient un vaste réseau de partenariats avec des universités et institutions académiques arabes, africaines, européennes et chinoises. Quatre accords de coopération ont notamment été conclus avec des institutions chinoises dans les domaines des technologies, de la recherche scientifique, de la coopération académique ainsi que des échanges d'étudiants et de chercheurs.

Le futur centre Confucius accordera une attention particulière à la formation en langue chinoise dans le secteur touristique. Cette orientation vise à former des guides touristiques et des professionnels capables de communiquer en chinois afin de mieux répondre aux besoins d'une clientèle chinoise en constante progression, Sousse étant l'une des principales destinations touristiques du pays.

Cette initiative intervient alors que le marché touristique chinois gagne en importance pour la destination Tunisie. En 2025, le pays a accueilli près de 28 000 touristes chinois, soit une hausse de 19,3 % par rapport à 2024. Cette dynamique s'est poursuivie au premier trimestre 2026, avec une augmentation de 8,7 % des arrivées en provenance de la Chine.

Dans le cadre de cette stratégie de développement, l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) avait également publié, il y a deux ans, une collection de guides touristiques en langue chinoise intitulée « Visiteurs de Chine... Guides de poche du tourisme en Tunisie », destinée à promouvoir les atouts touristiques et culturels du pays auprès des voyageurs chinois.