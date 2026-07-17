Tunisie: Voitures populaires au pays - Les marques asiatiques dominent le marché

Le marché des voitures populaires en Tunisie reste marqué par une forte concurrence entre les marques asiatiques, notamment sud-coréennes, chinoises et japonaises, durant le premier semestre 2026.

Selon les données recueillies par l'agence TAP auprès de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), les ventes de voitures populaires ont atteint 5 189 unités au cours des six premiers mois de 2026, contre 5 255 véhicules durant la même période de 2025, soit une légère baisse de 1,3 %.

Dans le classement des modèles les plus vendus, la Kia Picanto sud-coréenne conserve la première place avec 1 043 véhicules commercialisés depuis le début de l'année, contre 727 unités au premier semestre 2025. Le modèle a également enregistré une progression de ses ventes en juin 2026, avec 312 voitures écoulées contre 247 durant le même mois de l'année précédente.

La Hyundai Grand i10, également sud-coréenne, arrive en deuxième position avec 935 véhicules vendus au premier semestre 2026, contre 756 unités durant la même période en 2025. La marque chinoise Chery Tiggo 1X occupe la troisième place avec 912 voitures vendues, malgré un recul par rapport aux 1 066 unités enregistrées un an auparavant.

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La française Renault Kwid se classe quatrième avec 894 véhicules commercialisés, contre 985 au premier semestre 2025. Elle est suivie par la japonaise Suzuki Celerio, qui arrive en cinquième position avec 830 voitures vendues, contre 1 285 unités durant la même période de l'année dernière, enregistrant ainsi la plus forte baisse en volume parmi les cinq modèles les plus vendus.

Le reste du classement est composé de la Citroën C3 avec 413 unités vendues et de la Mitsubishi Attrage avec 158 véhicules. Les ventes des modèles Chery QQ et Peugeot 208 sont restées très limitées, avec seulement deux voitures commercialisées pour chacun d'eux depuis le début de l'année. D'autres modèles comme la Toyota Agya, la Seat Ibiza, la Renault Clio, la Fiat Panda, la Skoda Fabia et la Toyota Yaris n'ont enregistré aucune vente durant la période étudiée.

Concernant uniquement le mois de juin 2026, les ventes de voitures populaires ont atteint 1 198 unités contre 1 009 en juin 2025, soit une hausse de 18,7 %. Cette progression s'explique notamment par les performances de la Kia Picanto (312 unités) et de la Suzuki Celerio (298 unités), ainsi que par les résultats enregistrés par la Hyundai Grand i10 (197 unités), la Renault Kwid (173 unités) et la Chery Tiggo 1X (171 unités).

Sur le plan des prix, les voitures populaires disponibles sur le marché tunisien au premier semestre 2026 affichent des tarifs compris entre 26 790 dinars pour la Toyota Agya et 35 000 dinars pour la Citroën C3. Le prix moyen des modèles proposés s'établit autour de 31 430 dinars.

La majorité des véhicules les plus vendus se situent dans une fourchette de prix comprise entre 28 000 et 33 000 dinars, ce qui confirme l'intérêt des consommateurs tunisiens pour les modèles affichant un compromis entre accessibilité et équipements.

Très demandées en Tunisie, les voitures populaires continuent de faire face à une forte pression sur le marché, avec des délais d'attente particulièrement longs pouvant parfois dépasser cinq ans en raison de l'écart entre l'offre disponible et la demande.