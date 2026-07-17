Tunisie: Dépôt, immatriculation, mise à jour.... - Le Registre National des Entreprises digitalise tous ses services

Le Registre National des Entreprises (RNE) a célébré, jeudi soir, le centenaire de sa création en annonçant l'achèvement de la numérisation intégrale de ses services.

Désormais, l'ensemble des opérations de dépôt, d'immatriculation et de mise à jour des données pourra être effectué à distance via sa plateforme numérique.

La cérémonie, organisée en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, ainsi que de plusieurs responsables, a retracé l'évolution du registre depuis sa création en 1926, mettant en lumière son passage d'un registre papier à une plateforme numérique complète.

Le directeur général du Registre national des entreprises, Adel Chaouari, a indiqué que cette célébration rend hommage à tous ceux qui ont contribué, durant un siècle, à préserver la mémoire économique nationale.

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Il a souligné que le registre ne se limite pas à l'immatriculation des entreprises et des commerçants, mais constitue un outil essentiel pour garantir les droits, renforcer la publicité légale et assurer la transparence des transactions économiques.

Selon lui, l'institution a connu une transformation continue, passant d'un système manuel reposant sur des registres papier à un registre numérique.

Elle ambitionne désormais de devenir un « registre intelligent » intégrant les technologies les plus récentes afin de faciliter l'accès à l'information, d'améliorer la prise de décision et de soutenir le développement de l'économie nationale.

Adel Chaouari a également révélé que la base de données du registre commercial, créée en 1995, comptait alors environ 350 000 commerçants et sociétés.

Elle recense aujourd'hui au moins 850 000 entités, dont près de 500 000 ont été enregistrées depuis l'entrée en vigueur du Registre national des entreprises en 2019.

Le responsable a rappelé que le premier cadre juridique du registre commercial en Tunisie remonte au décret beylical du 16 juillet 1926 relatif à la tenue du registre du commerce.

Ce dispositif est resté en vigueur jusqu'en 1995, avant l'adoption d'une nouvelle législation confiant la gestion des registres locaux aux tribunaux et du registre central à l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), jusqu'à la création du Registre National des Entreprises en 2018.

Entré officiellement en service le 5 février 2019, le Registre national des entreprises a élargi son champ d'action au-delà des commerçants et des sociétés commerciales pour inclure l'ensemble des acteurs économiques, qu'il s'agisse de personnes physiques, de personnes morales ou d'associations.

Il assure également la gestion du registre des nantissements, des contrats de location ainsi que du registre des bénéficiaires effectifs, mis en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le directeur général a enfin confirmé que la phase de numérisation complète a été finalisée en juillet 2026, permettant désormais de réaliser toutes les formalités administratives en ligne, sans nécessité de se déplacer auprès des guichets physiques.