Tunisie: Tribune de l'ONU - « Le développement est tributaire d'une paix durable dans la région arabe », affirme Samir Abdelhafidh

Lors du forum politique de haut niveau des Nations Unies à New York, qui s'est tenu du 13 au 15 juillet 2026, le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a porté la voix des pays arabes en posant un diagnostic clair : le développement de la région reste tributaire d'une paix durable. S'exprimant en tant que président du Forum arabe pour le développement durable, il a démontré que, malgré les pressions géopolitiques, les États de la région maintiennent leur engagement envers un multilatéralisme actif et une coopération renforcée.

Cette stratégie régionale commune cible des enjeux structurels majeurs, notamment la sécurité hydrique, l'accès équitable à l'énergie, l'intégration de l'intelligence artificielle et l'élargissement de la protection sociale pour les populations les plus vulnérables. Pour financer ces transitions, le ministre a rappelé l'exigence des pays arabes d'accéder à des mécanismes de financement plus flexibles et conformes à l'Engagement de Séville, en privilégiant les fonds mixtes et les crédits climatiques concessionnels adaptés aux réalités nationales.

Sur le plan continental, la Tunisie a également valorisé son modèle de planification lors d'une session de haut niveau dédiée à la convergence des Agendas 2030 de l'ONU et 2036 de l'Union africaine. Samir Abdelhafidh y a exposé la méthode tunisienne, caractérisée par une décentralisation de la mise en oeuvre des objectifs mondiaux et par des politiques publiques interconnectant l'eau, l'énergie et le climat, tout en plaçant l'inclusion sociale au coeur de la relance.

Enfin, ce sommet onusien a servi de plateforme diplomatique bilatérale pour Tunis. Les entretiens menés avec le ministre saoudien de l'Économie, Faisal Al Ibrahim, ainsi qu'avec son homologue égyptien de la Planification, Ahmed Rostom, illustrent la volonté de la Tunisie de traduire ces orientations multilatérales en partenariats économiques concrets, axés sur l'investissement, le commerce et la modernisation institutionnelle.

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