Tunisie: Le groupe allemand DELTEC choisit le pays pour sa première usine à l'étranger et prévoit plus de 500 emplois

Le groupe allemand DELTEC, spécialisé dans la fabrication de composants électroniques et les services de fabrication électronique (EMS), a annoncé l'acquisition du site de production de Cicor à Borj Cédria, dans le gouvernorat de Ben Arous. Cette opération marque une étape stratégique pour l'entreprise, qui ouvre ainsi son premier site de production en dehors de l'Allemagne, tout en prévoyant la création de plus de 500 emplois à travers un important programme d'expansion industrielle.

Selon le groupe, cette acquisition s'accompagnera de la construction d'une nouvelle unité de production ultramoderne de plus de 10 000 m², destinée à renforcer ses capacités industrielles et à répondre à la demande croissante de ses clients internationaux.

Au-delà de l'investissement industriel, DELTEC affirme vouloir s'appuyer sur les compétences tunisiennes. Le groupe indique que l'ensemble des activités du site sera maintenu et que les équipes locales, reconnues pour leur expertise dans le secteur électronique, seront pleinement intégrées dans son dispositif industriel.

L'entreprise considère cette implantation comme un levier de développement de son offre mondiale et un moyen de consolider son intégration verticale, tout en valorisant le savoir-faire tunisien.

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Une visite de haut niveau en Tunisie

À l'occasion de cette opération, le directeur général de DELTEC, Carsten Ellermeier, a effectué une visite en Tunisie du 14 au 17 juillet 2026, à la tête d'une délégation de haut niveau, avec l'appui de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia).

La délégation a été reçue le 15 juillet par le gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukaddida, en présence du directeur général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib, ainsi que de plusieurs responsables régionaux.

Selon les organisateurs, cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement des autorités tunisiennes à accompagner les investisseurs étrangers et à soutenir la réalisation de projets industriels à forte valeur ajoutée technologique.

Les représentants de DELTEC ont également rencontré les responsables de FIPA-Tunisia, en présence de Mhamed Ben Abid, directeur général du Climat des affaires au ministère de l'Économie et de la Planification, afin d'examiner les dispositifs d'accompagnement et le suivi de cette nouvelle implantation.

Avec cette première implantation internationale, DELTEC envoie un signal favorable quant à l'attractivité du site tunisien pour les industries de haute technologie. Le projet devrait contribuer au développement du tissu industriel national, au renforcement de la filière électronique et à la création de plusieurs centaines d'emplois qualifiés.

Cette opération illustre également la capacité de la Tunisie à attirer des investissements industriels à forte valeur ajoutée, dans un secteur stratégique orienté vers les marchés internationaux.