Afrique: Scrabble francophone - Tunis capitale mondiale des mots du 18 au 26 juillet

La Tunisie accueille du 18 au 26 juillet 2026 les 54es Championnats du monde de Scrabble francophone. Organisé par la Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF), l'événement réunira à Tunis plus de 500 compétiteurs étrangers et près d'un millier de participants venus de tout l'espace francophone.

C'est un rendez-vous international majeur que s'apprête à vivre la capitale. Du 18 au 26 juillet 2026, la Tunisie accueille les 54es Championnats du monde de Scrabble francophone, qui rassembleront l'élite mondiale de la discipline ainsi que des centaines de passionnés venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Organisée par la Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF), en partenariat avec les instances tunisiennes, la compétition devrait réunir au moins 500 participants étrangers, pour une affluence globale estimée à près de mille personnes, public et médias compris.

Une vitrine internationale pour la Tunisie

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Au fil de plusieurs compétitions -- parties classiques, duplicate, blitz -- l'édition tunisienne offrira une vitrine mondiale à ce sport de l'esprit. Elle confirme surtout la place croissante de la Tunisie dans l'organisation des grands rendez-vous internationaux consacrés aux disciplines cérébrales, après plusieurs manifestations d'envergure accueillies ces dernières années.

La FISF, plus de 20 000 joueurs licenciés dans le monde

Créée en 1978, la Fédération internationale de Scrabble francophone fédère aujourd'hui plus de trente fédérations et associations nationales réparties sur quatre continents, soit plus de 20 000 joueurs licenciés. Association internationale de droit belge à but non lucratif, la FISF définit les règles du jeu, établit les classements internationaux, organise les championnats du monde et édite le dictionnaire officiel du Scrabble francophone.

Bien plus qu'un jeu : un sport cérébral et un outil pédagogique

Né il y a plus de 75 ans, le Scrabble s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires dans plus de 120 pays et se décline en près de 40 langues. Au-delà de sa dimension compétitive, le jeu de lettres s'est imposé comme un vecteur culturel et éducatif, intégré comme outil pédagogique dans plusieurs systèmes scolaires. Reconnu comme un véritable sport cérébral, il mobilise stratégie, mémoire, richesse lexicale et rapidité de réflexion -- les qualités que les champions du monde viendront précisément mesurer à Tunis cet été.