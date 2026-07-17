Tunisie: Tennis-Challenger de Pozoblanco - Le Tunisien Aziz Ouakaa éliminé en huitièmes

17 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le tennisman tunisien Aziz Ouakaa (525e mondial) a été éliminé en 8es de finale du Challenger de Pozoblanco (Espagne), en s'inclinant devant le Biélorusse Ilya Ivashka (554e mondial) en deux sets (6-1, 6-0).

Le tunisien, rappelle-t-on, s'était qualifié pour les huitièmes, mardi, aux dépens de l'Argentin Juan Pablo Ficovich (224e mondial) en trois manches (7-6, 4-6, 6-4).

Issu des qualifications, Ouakaa avait auparavant éliminé le Colombien Samuel Alejandro Linde Palacio, classé 656e mondial, puis l'Espagnol Carlos Verry, bénéficiaire d'une wild card, en s'imposant à chaque fois en deux sets à zéro.

Le Challenger de Pozoblanco se dispute sur surface dure et est doté d'un prize-money de 98 000 euros.

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