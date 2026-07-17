Tunisie: Alerte électricité - Plusieurs quartiers du Grand Tunis concernés par des coupures aujourd'hui

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé, vendredi 17 juillet 2026, le recours possible à des coupures tournantes d'électricité dans plusieurs zones du Grand Tunis, dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique national.

Selon un communiqué de la société, ces interruptions temporaires pourraient intervenir entre 11h00 et 15h00, de manière intermittente, dans plusieurs délégations et quartiers relevant notamment des gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba.

Les zones susceptibles d'être concernées comprennent notamment La Nouvelle Médina, Les Berges du Lac, Radès, Fouchana, El Mghira, Borj Cédria, La Soukra, El Mourouj, Sanhaja et Riadh El Andalous, en plus d'autres secteurs.

La STEG précise que la remise en service de l'électricité se fera sans notification préalable, appelant ainsi les citoyens et les entreprises concernées à prendre les précautions nécessaires afin de limiter les éventuels désagréments liés à ces interruptions.

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La société souligne également que la liste des zones mentionnées n'est pas définitive et pourrait être élargie en fonction de l'évolution de la situation du réseau électrique.

Ces coupures tournantes interviennent dans un contexte de forte hausse de la demande en électricité, liée notamment aux températures élevées et à l'utilisation accrue des équipements de climatisation, qui exercent une pression importante sur le système électrique national.

La STEG a déjà expliqué que ces mesures préventives visent à éviter une surcharge du réseau et à préserver sa stabilité durant les périodes de forte consommation.