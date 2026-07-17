Afrique: La Dre Asmahan Souissi remporte le Prix international des jeunes dermatologues pour l'Afrique

La dermatologue tunisienne Asmahan Souissi, exerçant à l'hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa, a été distinguée par l'Association internationale de dermatologie et de vénérologie, qui lui a décerné le Prix international des jeunes dermatologues pour l'excellence internationale 2027 - Région Afrique, une récompense saluant son parcours scientifique et ses contributions dans le domaine de la dermatologie.

À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a reçu, jeudi 16 juillet, la lauréate au siège du ministère, en présence du secrétaire général du département et du directeur de l'hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance officielle de cette distinction scientifique internationale, considérée comme une nouvelle consécration pour le secteur de la santé relevant du ministère de l'Intérieur.

Au cours de l'entretien, le ministre a salué cette récompense, estimant qu'elle reflète le niveau de compétence des médecins tunisiens et contribue au rayonnement de la recherche médicale nationale sur la scène internationale.

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Il a également souligné que ce type de distinction constitue un levier pour renforcer la qualité des services médicaux et améliorer la prise en charge sanitaire des personnels du ministère de l'Intérieur.

L'attribution de ce prix à la Dre Asmahan Souissi vient ainsi confirmer la place grandissante des compétences tunisiennes dans les instances scientifiques internationales, tout en mettant en lumière le rôle de la recherche et de l'innovation dans le développement du système de santé.