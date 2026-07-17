Tunisie: La Renaissance de Berkane donne son feu vert au départ de Mouine Chaabani vers les Aigles de Carthage

Le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane (RS Berkane) a annoncé, vendredi, avoir accepté de libérer son entraîneur, Mouine Chaabani, afin de lui permettre de prendre les rênes de la sélection tunisienne, à la suite d'une demande officielle de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Dans un communiqué publié sur ses réseaux officiels, le club explique avoir répondu favorablement à cette requête « au regard de la valeur particulière que représente la mission de diriger une sélection nationale et de la portée patriotique de servir les couleurs de son pays ». La RS Berkane souligne également que cette décision s'inscrit dans le cadre « des relations fraternelles, du respect mutuel et de la coopération sportive » entre le Maroc et la Tunisie, ainsi que des liens étroits unissant les instances du football des deux pays.

Le club rappelle que Mouine Chaabani était lié par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027. Il précise également que le technicien tunisien avait déjà été approché à deux reprises pour prendre la tête des Aigles de Carthage, avant que les discussions n'aboutissent lors d'une troisième tentative.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son communiqué, la formation marocaine a rendu hommage au travail accompli par son entraîneur durant deux ans et demi, saluant son professionnalisme, son engagement et son attachement au club. Elle estime que Mouine Chaabani a largement contribué à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la RS Berkane, notamment en remportant, en 2025, la Coupe de la Confédération africaine et le championnat du Maroc.

Âgé de 45 ans, Mouine Chaabani avait été nommé à la tête de la RS Berkane le 13 février 2024.

L'annonce du club marocain intervient alors qu'une source responsable de la Fédération tunisienne de football avait indiqué à l'agence TAP qu'un accord de principe avait été conclu avec le technicien tunisien pour succéder à Sabri Lamouchi. La finalisation de l'opération restait toutefois conditionnée au règlement de la clause de libération figurant dans son contrat avec la RS Berkane.

Pour rappel, la FTF avait mis fin aux fonctions de Sabri Lamouchi après la lourde défaite face à la Suède (1-5), lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026. Hervé Renard avait ensuite assuré l'intérim sur le banc des Aigles de Carthage lors des deux dernières rencontres du Mondial, conclues par des défaites face au Japon (0-4) et aux Pays-Bas (1-3), avant que la Fédération n'engage des discussions avec Mouine Chaabani pour prendre définitivement les commandes de la sélection nationale.