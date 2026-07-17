Maroc: Aide à la production des oeuvres cinématographiques - Les résultats de la 2e session dévoilés

17 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a dévoilé les résultats de la deuxième session de la Commission d'aide à la production des oeuvres cinématographiques au titre de l'année 2026.

Dans la catégorie des longs métrages de fiction, la Commission a accordé des avances sur recettes avant production à plusieurs projets, souligne un communiqué du CCM, faisant savoir qu'une subvention de 3,5 millions de dirhams (MDH) a été attribuée au film « Hors zone » réalisé par Tarik Rasmi et co-écrit par El Houssain Chani et Tarik Rasmi,.

Le même montant a été alloué au long métrage « Potes » écrit et réalisé par Hamza Atifi, alors qu'une enveloppe de 3,7 MDH a été accordée au projet « Le Maître », écrit et réalisé par Azlarabe Alaoui, et un budget de 2,8 MDH a été attribué au projet « Fin Ghadi Bia », du réalisateur Khalid Brahimi et du scénariste Abdelilah Hamdouchi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Commission a également décidé d'octroyer 2,8 MDH au film « Nour », scénario de Mohamed Adam Belarbi et réalisation de Samia Akkarriou, ainsi qu'un montant similaire au projet « Taâm Al Sarab », écrit par Nayma Lamghayfri et réalisé par Sidi Mohamed Fadel El Joumani.

Concernant les courts métrages de fiction, une aide de 150.000 DH a été allouée à chacun des projets « Enemy Ground », du scénariste Hassan Benjelloun et réalisateur Dalal Tantaoui El Iraqi, « Dolomat Talalt » écrit par Rachid Aït Louafi et réalisé par Jihad Fannan, « The Glitch » écrit et réalisé par Abdellah El Mokaddem et « The lucky Kid », écrit et réalisé par Oussama Oussous.

Pour les avances sur recettes après production, la Commission a accordé une subvention de 70.000 DH au projet de court métrage « L7or9a » écrit par Obeid Allah Hilal et réalisé par Fatima Aglaz.

Dans le cadre du soutien à l'écriture de scénarios, une aide de 50.000 DH a été attribuée au long métrage « Children of wool » écrit par Fatima Ali Boubekdi, au long métrage « Le Paradis est sous les pieds des mères » de Aya Moudden, au long métrage « The Room » d'après le scénario de Marouane Saheb, au long métrage « Ibiâat », écrit par El Mahjoub Eddoua, ainsi qu'au documentaire « Karama », écrit par Fatym Layachi.

En ce qui concerne le soutien à la réécriture de scénarios, la Commission a décidé d'accorder 50.000 DH au projet de long métrage « Je m'appelle Zineb », écrit et réalisé par Hassan Benjelloun, ainsi qu'au film « Ammu Twarigh Mlih , écrit et réalisé par Mohamed Bouzaggou.

Pour ce qui est des documentaires sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui-hassani, des avances sur recettes avant production ont été réparties comme suit : 800.000 DH au projet « Sahaba », écrit par Ayach Farhana et réalisé par Ali Oualdah, 900.000 DH au projet « Le hennissement de la vallée », écrit par Ali Lkabch et réalisé par Oussama Oussidhom, 800.000 DH au projet « Spirit of life » écrit par Abachikh Baali et réalisé par Lahcen Boujdour et 900.000 DH au projet « Byad Triq », écrit par Ayoub Largo et réalisé par Saïd Belli.

Au titre des avances sur recettes après production, une aide de 700.000 DH a été accordée au documentaire « Mille poèmes », écrit par Youssef Hassik et réalisé par Faras Ali.

Dans le cadre du soutien à la réécriture de scénarios documentaires, une subvention de 50.000 DH a été attribuée au projet « Nawazil », écrit par El Khalil El Oiaar et réalisé par Mbarek Largo, ainsi qu'au projet « Timirert », écrit par Slima Amraz et réalisé par Cheikh Aaddah, conclut la même source.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.