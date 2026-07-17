Afrique du Nord: Maroc-France - La 15e réunion de haut niveau s'est conclut par une salve d'accords

La 15ème réunion de haut niveau Maroc-France s'est tenue jeudi matin dans la capitale, sous la coprésidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Premier ministre français Sébastien Lecornu. 11 accords, déclarations d'intention et protocoles de coopération ont été signés à cette occasion, couvrant des secteurs aussi stratégiques que les affaires étrangères, le ferroviaire, l'eau, l'éducation, l'aviation civile, la formation maritime, les services postaux, la culture, le cinéma, la recherche scientifique, l'ingénierie ou encore l'agriculture. Cette moisson de textes illustre le basculement d'un partenariat historique vers une phase plus opérationnelle et institutionnalisée.

Diplomatie et grands chantiers d'infrastructure

Premier document paraphé, une déclaration d'intention relative à la coopération en matière de politique étrangère a réuni Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et son homologue Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

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Sur le terrain des infrastructures, un protocole confirmant l'activation du financement de la ligne à grande vitesse reliant Kénitra à Marrakech a été signé par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances, aux côtés de Catherine Baudouin, directrice de l'Agence française de développement au Maroc, et du ministre français de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et du Numérique. Un chantier qui conditionne une partie de la montée en puissance logistique du Royaume à l'horizon de la Coupe du monde 2030.

Toujours portée par Nadia Fettah Alaoui côté marocain, une déclaration commune est venue compléter le protocole d'entente sur le partenariat dans le domaine de l'eau, cosignée côté français par Catherine Baudouin et Jean-Noël Barrot -- un sujet devenu central dans le dialogue bilatéral à mesure que le stress hydrique s'impose comme enjeu partagé.

Éducation, transport et formation maritime

Dans le champ éducatif, une déclaration d'intention sur l'enseignement de la langue arabe, de l'histoire et de la géographie au sein des établissements français au Maroc a été signée par Mohamed Saâd Berrada, ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et par la ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

Le secteur des transports n'a pas été en reste. Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, a signé un programme bilatéral d'activation de la coopération technique en matière d'aviation civile avec son homologue français en charge des Transports, avant de parapher une convention de partenariat entre l'École nationale supérieure maritime française et l'Institut supérieur d'études maritimes du Maroc, cette dernière étant contresignée par le directeur de l'école française.

Le secteur postal a également connu une avancée avec un accord de coopération entre le groupe Barid Al-Maghrib et le groupe La Poste, signé côté marocain par Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce.

Culture, cinéma et coopération scientifique

Le volet culturel a été particulièrement fourni. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a signé une déclaration d'intention sur l'échange artistique avec la ministre française de la Culture, avant de conclure avec elle une seconde déclaration consacrée à la coopération dans le cinéma et l'industrie audiovisuelle sur le continent africain. Un partenariat stratégique a par ailleurs été noué entre l'Institut du monde arabe et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, paraphé par Mohamed Mehdi Bensaid et la présidente de l'institut parisien.

Enfin, la recherche et l'expertise technique ont clôturé la série de signatures. Une convention-cadre a associé le Centre d'études et d'expertise français au Laboratoire public d'essais et d'études, représenté par son directeur général Hammou Bensaadoune. La cérémonie s'est achevée sur un accord-cadre de coopération scientifique entre le Centre de coopération internationale en recherche agronomique et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, signé par le directeur de l'institut marocain, Abdelaziz Herradi, et le directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du centre français.

Au terme de cette session, les deux délégations ont ainsi posé les jalons d'une feuille de route dense, qui devra désormais se traduire par une mise en oeuvre concrète des engagements pris.