Maroc: Le MAS nomme le Portugais Rui Almeida à la tête de son équipe première

17 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le Maghreb de Fès (MAS) a annoncé la nomination du technicien portugais Rui Almeida en qualité d'entraîneur de l'équipe première de football, pour un contrat d'une saison.

Dans un communiqué publié jeudi, le club de la capitale spirituelle du Royaume indique que Rui Almeida succède à l'Espagnol Pablo Franco, dont le départ a été officialisé mardi dernier, après avoir conduit les Jaune et Noir au titre de champion du Maroc lors de la saison 2025-2026.

Le MAS souligne que son nouvel entraîneur dispose d'un riche parcours sur les bancs de plusieurs clubs et d'une expérience acquise dans diverses compétitions nationales et internationales, relevant également que son récent passage dans le championnat marocain lui a permis de se familiariser avec les spécificités du football national.

Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation de la direction sportive du club, amorcée après la séparation avec le directeur sportif Badr Kadouri et présentée par les dirigeants comme une nouvelle étape du projet de modernisation du MAS.

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