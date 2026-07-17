Algérie: Le président de la République poursuit sa visite officielle en République fédérale d'Allemagne

Berlin — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, poursuit, vendredi, sa visite officielle en République fédérale d'Allemagne, à l'invitation de son ami, le président allemand, M. Frank-Walter Steinmeier.

Dans ce cadre, le Forum économique algéro-allemand se tient à Berlin, en présence de hauts responsables ainsi que d'hommes d'affaires et d'investisseurs des deux pays. Les travaux seront sanctionnés par la signature de plusieurs accords relatifs à des secteurs stratégiques et prometteurs, notamment les hydrocarbures, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie manufacturière et les technologies avancées.

Cette étape s'inscrit dans le cadre de la consécration de la volonté commune des dirigeants des deux pays d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et de l'élargir à de nouveaux horizons, au mieux des intérêts mutuels des deux peuples amis.

Le président de la République avait entamé mercredi sa visite en République fédérale d'Allemagne par une rencontre avec des membres de la communauté algérienne établie en Allemagne, au cours de laquelle il a donné des instructions au gouvernement afin de prendre en charge les préoccupations de ses membres et de les accompagner dans leurs projets.

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Le président de la République a annoncé l'ouverture prochaine d'une nouvelle ligne aérienne Alger-Berlin, rappelant, à ce propos, que plusieurs nouveaux avions ont été acquis afin de renforcer la flotte du transport aérien et d'accompagner l'extension du réseau des dessertes internationales.

A cette occasion, un accueil officiel a été réservé au président de la République par son homologue allemand à la Villa Borsig, avant un entretien en tête-à-tête entre les deux présidents, élargi par la suite aux délégations des deux pays.

Il a ensuite eu des entretiens élargis avec le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Friedrich Merz, en présence des délégations des deux pays.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand, le président de la République a indiqué que les relations algéro-allemandes, établies au lendemain de l'indépendance en 1962, étaient "solides et excellentes, n'ayant jamais été entachées par aucun différend, et vont de mieux en mieux", ajoutant que les relations avec l'Allemagne figuraient parmi "les meilleures relations de coopération qu'entretient l'Algérie actuellement".

Une déclaration conjointe sur un agenda stratégique de partenariat bilatéral entre l'Algérie et l'Allemagne, a été publié.

Les deux parties soulignent l'importance du dialogue, de l'entente mutuelle et de la coopération pour faire face aux défis mondiaux, tout en poursuivant l'approfondissement de la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial et énergétique, ainsi que le renforcement des échanges commerciaux et des investissements au bénéfice des deux économies.

Les deux parties sont convenues d'explorer les opportunités de réalisation de projets de recherche conjoints, ainsi que de coopérer dans le domaine des technologies émergentes et des écosystèmes de l'innovation.

Elles se sont félicitées du dialogue en cours sur les questions de sécurité régionale et mondiale, y compris la coopération en matière de défense, de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et de lutte contre la désinformation.

Les deux parties ont salué la qualité de leur coopération dans les domaines de la migration, de l'éloignement, de la réadmission et de la réintégration.

A cette occasion, les deux pays ont aussi signé une Déclaration commune d'intention de coopération en matière de réduction des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz), ainsi qu'un nouveau contrat entre le groupe Sonatrach et l'entreprise allemande VNG pour la fourniture de gaz naturel, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.