À l'ouverture du 3ème Sommet mondial pour la paix de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, ce jeudi 16 juillet 2026, à Luanda, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a partagé sa vision d'une sécurité collective basée sur le respect du droit international, le respect des engagements et la fin de l'impunité.

« La RDC ne parle pas seulement de paix parce qu'elle connaît la guerre, mais parce qu'elle sait que son potentiel, sa position stratégique et son rôle en Afrique centrale peuvent contribuer à la stabilité régionale, à la sécurité collective et au développement partagé », a insisté le Chef de l'État.

À la tribune de l'UNAOC, le Chef de l'État a clairement souligné que « La paix ne saurait se réduire au silence provisoire des armes. Elle ne peut être une simple pause entre deux violences, ni une promesse fragile suspendue aux rapports de force. La paix véritable repose sur le droit. Elle exige la justice. Elle appelle la vérité.Elle impose la protection des populations civiles. Elle suppose le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et des engagements librement souscrits. Elle exige, surtout, que la parole internationale conserve sa valeur, que les principes ne soient pas appliqués de manière sélective, et que le droit demeure la mesure commune de nos responsabilités ».

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Placée sous le thème « Un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international », cette rencontre de Luanda revêt une résonance particulière pour la RDC, confrontée depuis plusieurs années à la guerre, au déplacement massif des populations, aux atteintes graves à leur dignité, et aux conséquences de l'exploitation illicite des ressources naturelles du pays.

Pays central au coeur du continent, la République Démocratique du Congo s'est engagée à porter la voix de l'Afrique au long de sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle assume depuis le 1er juillet.

Plus qu'un lieu de rencontre, le choix de Luanda est un témoignage. Le témoignage d'un peuple qui a su sortir de la guerre, reconstruire ses institutions, réconcilier ses fils et ses filles, et devenir, à son tour, un acteur reconnu de stabilité, de médiation et de paix, a renchérit le Président de la République. Il a enfin salué le rôle important que joue l'Angola dans les efforts régionaux de dialogue et de désescalade, notamment dans la région des Grands Lacs.

Cette rencontre réunit plusieurs Chefs d'État et de Gouvernement, d'anciens dirigeants, des représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi que des leaders religieux, des représentants de la société civile, des jeunes et des femmes engagés en faveur de la paix.

Lancée en 2005 à l'initiative du Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan avec l'accompagnement de l'Espagne et de la Turquie, l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) vise à améliorer la compréhension interculturelle, à freiner la polarisation et à combattre l'extrémisme.