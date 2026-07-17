Depuis la reconnaissance par la France, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, Paris et Rabbat filent le parfait amour. Cela remonte à l'été 2024 où l'épais nuage qui assombrissait les relations entre les deux capitales, s'est dissipé. Du coup, les rapports se sont nettement améliorés, favorisant un renforcement de la coopération bilatérale. En témoigne la réunion iner- gouvernementale de haut niveau entre les deux partenaires, qui se tient actuellement au Maroc, et qui, en plus du chef de gouvernement français, mobilise une douzaine de ministres.

A l'ordre du jour, est inscrite la préparation de la visite du roi Mohamed VI à Paris, première du genre depuis plus d'un quart de siècle. S'il arrive donc à recevoir en visite, le souverain chérifien sur le sol français, le président Emmanuel Macron aura réussi un grand coup diplomatique ; tant il aura réussi là où bien de ses prédécesseurs ont échoué. En fait, tout se passe, en effet, comme si conscient qu'il est en fin de mandat, le président Macron a décidé de marcher sur des oeufs ; histoire de ne pas laisser un lourd héritage à son successeur, mais aussi et surtout dans le souci de sortir de l'histoire par la grande porte. A preuve, tout en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, Macron, en dépit des vives tensions, a gardé la main tendue à l'Algérie dont on connaît la position sur ledit dossier.

La coopération judiciaire entre le Maroc et la France sera, sans doute, renforcée

Tant et si bien qu'après plusieurs mois de brouilles diplomatiques, l'on assiste à une décrispation ou à un dégel entre Paris et Alger. Peut-être qu'à l'issue de cette rencontre intergouvernementale au Maroc qui, on le sait, est mal perçue du côté d'Alger, Paris, comme à son habitude, saura trouver la formule pour arrondir les angles. Mais en attendant, s'il y a bien quelqu'un dont le sort pourrait être scellé à l'occasion du séjour de la délégation gouvernementale française à Rabbat, c'est bien Ismaël Benahmed, du nom de ce Franco-Marocain recherché dans une enquête pour meurtre commis à Paris en 2019. Sera-t-il extradé ?

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La coopération judiciaire étant inscrite à l'ordre du jour, les parents de la victime nourrissent le secret espoir de voir bouger les lignes et ce, en vue de la tenue prochaine d'un procès. Quant à la coopération judiciaire entre le Maroc et la France, essentiellement basée sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le narcotrafic et la gestion des flux migratoires, elle sera, sans doute, renforcée. En témoigne le tête-à-tête entre les ministres français et marocain de l'Intérieur dans le but d'accorder leurs violons. En tout cas, en décidant de regarder dans la même direction et de marcher, main dans la main, le Maroc et la France ont fait un choix. On espère seulement qu'ils ne privilégieront pas les intérêts des dirigeants au détriment de ceux des peuples.