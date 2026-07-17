Sénégal: IFRIA lance la construction d'un entrepôt frigorifique de 12 milliards de FCFA à Diamniadio

La construction d'un entrepôt logistique frigorifique d'IFRIA Sénégal a officiellement été lancée ce jeudi 16 juillet 2026 à Diamniadio, avec la pose de la première pierre de cette infrastructure stratégique. La cérémonie a été présidée par la Directrice de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, Ndèye Yacine Gningue, en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, Christina Chappelle, ainsi que de plusieurs responsables d'institutions publiques.

Ce projet s'inscrit dans la nouvelle politique industrielle et commerciale du Sénégal, qui ambitionne de doter le pays d'une capacité de 250 000 tonnes de stockage frigorifique sur l'ensemble du territoire national. Selon le ministère, un premier jalon a déjà été franchi avec la réalisation d'un magasin de stockage à Ngomène.

D'un coût estimé à 12 milliards de FCFA, l'entrepôt d'IFRIA Sénégal participe à la mise en oeuvre de cette stratégie visant à renforcer les infrastructures logistiques et la chaîne du froid. À cette occasion, la Directrice de cabinet a réaffirmé l'engagement du ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, à soutenir les investissements « alignés sur la Vision Sénégal 2050 et l'Agenda national de transformation pour un Sénégal souverain, juste et prospère ».

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le Directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), le Directeur du Redéploiement industriel, ainsi que des représentants du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, de la Délégation générale à la promotion des pôles urbains (DGPU), de l'APIX et d'autres partenaires institutionnels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De leur côté, la Directrice générale et le Président-directeur général d'IFRIA Sénégal ont salué l'accompagnement des services de l'État et se sont engagés à livrer cette infrastructure dans un délai de 18 mois.

À travers ce projet, les autorités entendent renforcer l'attractivité du Sénégal comme destination des investissements industriels tout en développant les capacités nationales de conservation et de distribution des produits nécessitant une chaîne du froid.