Sénégal: Mercato - Accord trouvé entre Strasbourg et Famalicão pour Ibrahima Ba

Ibrahima Ba évoluera bien à Strasbourg la saison prochaine. Malgré l'intérêt prononcé de Benfica, le défenseur central sénégalais de 21 ans a choisi de poursuivre sa carrière en Ligue 1, où le club alsacien a trouvé un accord avec Famalicão pour son transfert.

Il fait partie des jeunes joueurs les plus convoités de ce mercato estival après une saison réussie dans le championnat portugais. Selon plusieurs médias portugais et français, le défenseur central sénégalais de 21 ans, Ibrahima Ba, va rejoindre Strasbourg. Le club alsacien a trouvé un accord avec Famalicão pour son transfert et l'opération est estimée à 20 millions d'euros, bonus compris, tandis que le club portugais conservera 15 % sur une éventuelle revente. Une transaction qui confirme la cote grandissante de l'ancien pensionnaire de l'AJEL de Rufisque sur le marché européen.

Auteur d'une saison convaincante avec Famalicão, Ibrahima Ba s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du championnat portugais. Ses qualités athlétiques, sa sérénité dans la relance et son impact dans les duels ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs, dont Benfica. Le club lisboète a même tenté de le convaincre jusqu'au bout, sans succès. Le choix de Strasbourg s'explique notamment par la présence d'Hugo Oliveira, son ancien entraîneur à Famalicão, récemment nommé à la tête du club alsacien. Un environnement familier qui devrait favoriser son adaptation et lui permettre de poursuivre sa progression dans l'un des cinq grands championnats européens.

Ce transfert constitue une nouvelle étape dans l'ascension d'Ibrahima Ba. Après s'être révélé au Sénégal puis avoir confirmé tout son potentiel au Portugal, le jeune défenseur s'apprête désormais à relever le défi de la Ligue 1 avec l'ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

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